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Nissan Sentra No.014 ---- 前座多處置物空間，好用嗎？

7Car 小七車觀點

2021-02-01 02:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Nissan Sentra 加入長期測試車輛陣容已有超過 2 個月的時間，在日常的使用中勢必會有置物的需求，在前座的部分，包含了手套箱、中控台、中央鞍座、中央扶手以及兩側門板，可分別放置不同的物品，帶來足夠的實用性。
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首先從手套箱說起，開啟方式為整塊向下，內部空間足敷擺放衛生紙、文件及小物品，格局尚屬方正。中控台下方的置物空間之左下角，受到排檔座前端的引擎啟閉按鈕區域影響，而無法保持方正，但仍可擺放智慧型手機進行充電，即便右側設有 12V 電源插座連接行車記錄器，尚不致於影響拿取手機。
中央鞍座部分，Sentra 設有 2 組置杯座，造型接近正方形，可擺放常見的瓶罐，可惜不具備夾緊或止滑設計，在彎道行駛時可能產生晃動，雖不致傾倒但會出現聲響，至於排檔座下方的凹槽恰巧可擺放車鑰匙。
掀起中央扶手，可見到深度足夠且格局還算方正的置物凹槽，內部提供 USB Type-A 及 USB Type-C 插座各一組，使前座乘員均可享有同時充電的便利性。
最後看到兩側門板，在扶手與車窗控制面板之間的凹槽，不僅可作為關閉車門時的施力點，同時也可作為暫時擺放小物品的凹槽，在兩側門板的下方均設有置物區，底板特別加入凸起紋路，區隔出可擺放瓶罐的空間，雖無植絨設計但也不致過度晃動，前座整體置物機能達到水準之內。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Han 駕駛在雙北市區進行通勤與公務使用，自前一次加滿油後行駛約 375.9 公里後，添加 25.39 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗約為 14.805km/L，全車機能運作均正常無故障。

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