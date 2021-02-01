Ford Kuga ST-Line No.017 ---- 科技性加分的 8 速自排變速箱

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Ford Kuga 無論是 EcoBoost180 或者 EcoBoost250 統一配置 8 速自排變速箱，在操作方面與 Focus EcoBoost182 車型如出一轍，就連旋鈕式的控制模組完全相同，因此在操作上特別熟悉。排檔旋鈕的外側同樣可見使用顆粒來達到止滑的效果。轉動時的行程部分，每切換一個檔位會帶來一次噸點，確保駕駛已排入檔位，而旋鈕的換檔方式也較傳統排檔的方式省力，基本上不需要動到整個手臂，兩指就能搞定。但科技性加分，卻失去了盲操作的特性，在夜間時要特別留意檔位的燈號有無在當下需要的位置(比如抬頭看儀表或者低頭看旋鈕上的檔位燈號)。不過值得一提的是，在停車或迴轉等需要頻繁切換前後檔位時，過去在 Focus 需稍微等待半秒才會入檔的現象，在 Kuga 的感受上並不會特別明顯，減少了空檔滑動的時間，相信原廠工程師已針對這部分進行改良，使得變速箱換檔的操作上更為順暢，用車體驗自然加分不少。
然而 Kuga 同樣具備自動返回停車檔(P檔)的功能，在滿足車輛熄火、解開安全帶後開啟駕駛員車門、駕駛員車門開啟時解開安全帶這三個條件之下，若駕駛未排至 P 檔變速箱將自動排回 P 檔，搭配 Auto-Hold 功能能避免車輛意外滑動。不過該功能需要駕駛者有良好的安全駕駛習慣(EX:繫好安全帶)，才能發揮最大的便利性。本周使用情形同樣是小七哥與家人於台北市區通勤使用，但本周因使用其他車輛較多，因此 Kuga 的油量還尚存許多，油耗表現部分得等到下次加油時再揭曉。