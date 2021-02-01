義式移動精品小豪宅─Challenger Combo X150自走式露營車登場(影片)

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Challenger Combo X150是以Fiat Ducato商用車為基礎改裝，車身尺碼沒有改到無比碩大，車長仍維持在5.99m，車寬則為2.1米，約莫就與搭著貨箱的三噸半貨車差不多；內外都以黑、白、紅為三色為基本配色，加上淺色車內裝潢，頗有精品豪宅的味道。
車內陳設則大致與多數自走式露營車的陳設大同小異，車內高度達198cm，但在雙色織布坐椅與類地磚地板相搭下，質感更為高級，具備多功能起居室，兩側多變座椅，可變化為兩張獨立單人椅、五人座沙發與雙人臥鋪，加上雙前座，最多可乘載五人，另外，最具特色的的是雙人床舖一般狀態會向上升起於車頂，需要轉換成睡眠模式，可電動降下，加上下方的座椅摺疊臥鋪，上下舖最多供四人就寢使用。
而在起居室後方則有廚房設備、置物空間與一間完整尺碼、乾濕分離的浴廁，配有134公升的冰箱、電力設備、各100公升的淡水與廢水槽、一組4000W柴油加熱器與10公升的熱水鍋爐。其中最吸引人的應該是乾濕分離的浴廁，廁所與淋浴間獨立開來，不像部分露營車必須在狹小的空間中淋浴，對於露營者來說是非常貼心的設計。
雖然Challenger並沒有公布Combo X150的建議售價，但相關報導都指出是自6萬歐元起，但基本上此類露營車都有極大的客製化空間，因此，最終售價應該還是會依車主喜好配備而有所不同了。在車身尺寸相對合理下，Challenger Combo X150非常適合台灣的環境，就看有沒有人有興趣自行引進了。