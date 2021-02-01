Toyota 元月大小休旅領牌近萬輛；Lexus 創單月新高
2GameSome - 有車賞
2021-02-01 13:25:00
受惠於1月初「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，本月刺激出大量高齡車換購需求，總市場登錄台數達 51,179 台，去年比 130%；和泰汽車代理的 Toyota 及 Lexus 品牌合計登錄 19,937 台，不但創下近 16 年來登錄台數新高紀錄，市場佔有率更高達 39.0%，達到 1 月同期的歷史最佳表現。
元月份 Toyota 總計登錄 16,661 台，單一品牌市佔率 32.6%，而旗下的 Corolla Cross、RAV4、Altis 及 Yaris 一舉奪下乘用車銷售排行榜的前四名；尤其 Corolla Cross 憑藉其優異產品力及精準商品定位，霸氣熱銷 6,195 台，不但再次刷新 SUV 車款紀錄，也是台灣過去 20 年來，唯一單月領牌數突破 6,000 台的車款。而去年的市場銷售冠軍 RAV4 一月份領牌數達 3,027 台，與 Corolla Cross 聯手締造了將近 1 萬台的領牌台數。而 Lexus 繼 2020 年創下全年銷售 22,678 台歷史新高後，於 2021 年元月份再度寫下佳績，以 3,276 台數打破歷年單月新高，再度跨過單月銷售超越三千台門檻，更奪下豪華車品牌銷售第一名。Lexus 除了拿下豪華車品牌銷售第一名外，在休旅車市場更穩坐第一，1 月份旗下 RX、NX、UX 三款車銷售共 2,412 台，佔豪華休旅車市場達 37.8%。其中NX 1 月銷售 968 台；RX 1 月銷售 613 台稱霸中大型豪華休旅車級距；而跨界休旅 UX 831 台坐穩小型豪華休旅霸主地位。房車市場 ES 車系 1 月銷售 660 台，摘下高級車中大型豪華旗艦冠軍寶座。而在去年 11 月推出的小改款 IS，受訂到交車雖等待至少 3 個月，但訂單仍滿載。