▲ Ford Focus 太會賣！車等超過三個月送六年保固

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Ford Focus 車系於一月創下超過 1,700 輛新車掛牌，其中甫於 2021 年一月初上市的中型跨界休旅 Ford Focus Active，上市首月旋即接獲超過 1500 張訂單。唯受限全球車用晶片供應短缺的影響，新車生產與供應正面臨挑戰 Ford Focus Active 也不例外。

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於台灣生產製造之 Ford Focus 車系採用與全球車型規格一致的高階晶片，在全球普遍面臨車用晶片短缺的影響下，不僅位於德國的 Ford Saarlouis 工廠（歐洲 Ford Focus 工廠，亦為台灣 Ford Focus ST 及 ST Wagon 製造地）已進入暫時停工階段（1 月 18 日至 2 月 19 日），台灣的福特六和工廠亦因此面臨新車可供受限之挑戰。不論進口或國產車型，在車用晶片短缺的嚴峻現況下，台灣市場部份 Ford Focus 新車候車期被迫延長，福特六和汽車亦展開緊急措施，積極因應新車短缺難題，並建議消費者及早確認新車訂單，以利生產排程規劃及新車優先交車排序。

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凡於 2021 年 2 月 28 日前，於各 Ford 經銷商完成下訂 Ford Focus 或 Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。