晶片短缺影響產能 福特六和提供本月下訂國產 Ford Focus 車系等車逾 3 個月以上者 6 年原廠保固
7Car 小七車觀點
2021-02-01 19:25:41
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福特六和生產之 Ford Focus 車系 (含 Focus Active)，與德國 Saarlouis 廠生產的 Ford Focus ST / Focus ST Wagon 採用規格一致的晶片，均受到全球車用晶片短缺的影響，而影響產能，德國 Saarlouis 廠甚至自 1/18 起至 2/19 間進入暫停生產狀態，使得消費者在下訂新車後的等侯期可能延長。
福特六和對此除了啟動緊急措施外，也推出延長保固方案回饋候車的消費者，即日起於 Ford 經銷商簽署國產 Focus 車系訂單者，只要與領牌時間相隔 3 個月者，福特六和將在交車後提供車主 6 年新車原廠保固。本次 6 年保固方案，包含 3 年原廠保固及 3 年安心保固加值型專案，但不適用於租賃業者、營業用車、政府機關及專案批購者。第四代國產 Ford Focus 車系自 2019 年 2 月 20 日上市以來，獲得良好的銷售成績，今年 1/8 推出的 Focus Active 更在首個月份就接獲超過 1,500 張訂單，然而因產能受影響，掛牌數字為 439 輛。
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