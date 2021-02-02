美式暴力房車　Cadillac CT4-V Blackwing & CT5-V Blackwing 連袂登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為頂級的性能房車代表，CT4-V Blackwing 和 CT5-V Blackwing 外觀均搭載經過風洞測試的 3D 列印碳纖維套件，包含前下擾流、側裙、空氣分流器以及大型鴨尾，搭配新式的網狀水箱護罩，以及前葉子板側邊的通風孔，都讓這兩款房車增加不少競技色彩。在胎圈配置方面，CT4-V Blackwing 採用前後配的 18 吋鍛造鋁圈、CT5-V Blackwing 則為 19 吋鍛造鋁圈，兩者也都配置 Brembo 剎車卡鉗，並提供古銅色、紅色、藍色以及灰色供車主搭配。
內裝方面採用了高性能賽車座椅，CT5-V Blackwing 還能選配碳纖維材質座椅，並提供 AKG 14 顆或 15 顆高級音響組、前排座椅加熱、18 向電動調整、12 吋全液晶儀表板、抬頭顯示器以及 8 吋或 10 吋多媒體觸控螢幕，內建 Performance Data Recorder 2.0 系統，可以記錄駕駛在賽道上的影像與聲音，並分析出 34 種項性能數據。
動力表現上，CT4-V Blackwing 採用 3.6L 雙渦輪 V6 引擎，搭配 6 速手排或 10 速自排，最大馬力為 472hp、最大扭力 602Nm，自排車型 0-60mph 僅需 3.8 秒，極速可達 304km/h；CT5-V Blackwing 則採用 6.2L 機械增壓 V8 引擎，同樣提供 6 速手排或 10 速自排，最大馬力為 668hp、最大扭力 893Nm，自排車型 0-60mph 僅需 3.7 秒，極速可達 322km/h