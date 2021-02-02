活潑的都會小精靈 小改款 Kia Picanto X-Line 試駕

新在哪裡?

●X-Line 專屬外觀與內裝套件 (前後保險桿、水箱護罩、防刮護板、16 吋輪圈、內裝飾板、透氣皮質座椅及內裝縫線等)

●車寬增加 30mm 達到 1,625mm

●車高增加 15mm 達到 1,500mm

●擁有 DRIVE WiSE 智慧安全系統，較 GT-Line 少去 LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)及 DAW 駕駛疲勞警示系統

●較 GT-Line 少去怠速熄火系統、定速巡航系統與限速控制系統

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× Picanto X-Line 車身尺碼長寬高分別是 3,595mm x 1,625mm x 1,500mm，軸距為 2400mm。

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× 頭燈內部造型經過重新設計更加搶眼，內部光源為傳統鹵素燈泡以及 LED 日行燈。

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× 尾燈維持 LED 導光條設計，但內部結構經過重新設計後，提供更搶眼的視覺感。

× X-Line 與 GT-Line 均配備雙邊單出尾飾管造型，實際排氣管為右側單邊單出向排放的隱藏式設計。

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× 儀錶板維持雙環類比樣式，但中央的行車資訊幕加大至 4.2 吋，且介面以彩色資訊呈現，並將車輛功能整合於中。

× 全新的原廠 8 吋多媒體觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，只要連上藍芽便會主動切換介面。

× 單區恆溫空調都會版以上車型才能享有，操控介面與舊款無異。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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