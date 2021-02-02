活潑的都會小精靈 小改款 Kia Picanto X-Line 試駕

●X-Line 專屬外觀與內裝套件 (前後保險桿、水箱護罩、防刮護板、16 吋輪圈、內裝飾板、透氣皮質座椅及內裝縫線等)
●車寬增加 30mm 達到 1,625mm
●車高增加 15mm 達到 1,500mm
●擁有 DRIVE WiSE 智慧安全系統，較 GT-Line 少去 LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)及 DAW 駕駛疲勞警示系統
●較 GT-Line 少去怠速熄火系統、定速巡航系統與限速控制系統
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Kia 總代理台灣森那美起亞選在去年 (2020) 12/15 正式推出小改款 Picanto 車系，提供繽紛版 54.9 萬元、都會版 58.9 萬元、X-LINE 62.9 萬元以及 GT-LINE 64.9 萬元共四個車型選擇。先前本站已試駕 GT-Line 車型 [請按此參閱] ，今日 2/2 則試駕 X-Line 車型，同時比較差異之處。
外觀方面，小改款 Picanto 原先歐風的設計獲得紅點 (Red Dot) 與 iF 兩大設計獎項的肯定，小改款新車針對細節上再度改進，頭燈雖然維持投射式設計，但內部造型更加動感，並導入四點式 LED 日行燈加強科技感。X-Line 在前保險桿運用亮黑色塑料、銀色塑料及銀色防刮材質搭配，營造微跨界的視覺效果，車高也較其他編成增加 15mm 達到 1,500mm，車側配有完整的防刮材質包覆，也使車寬較其他編成增加 30mm 來到 1,625mm 之譜。
Picanto X-Line 車身尺碼長寬高分別是 3,595mm x 1,625mm x 1,500mm，軸距為 2400mm。
小改款 Picanto 的後保險桿重新設計，運用雙出方形尾飾管與塑料雙色材質點綴，打造出 X-Line 專屬的跨界風格。
頭燈內部造型經過重新設計更加搶眼，內部光源為傳統鹵素燈泡以及 LED 日行燈。
小改款 Picanto 的水箱護罩改以封閉式設計，藉由黑色烤漆以及銀色線條的搭配來展現質感。
X-Line 車型足踏專屬的雙色鋁合金輪圈，配胎尺碼為 195/45R16。
尾燈維持 LED 導光條設計，但內部結構經過重新設計後，提供更搶眼的視覺感。
X-Line 與 GT-Line 均配備雙邊單出尾飾管造型，實際排氣管為右側單邊單出向排放的隱藏式設計。
內裝方面，小改款 Picanto 延續類似歐系小車的俐落鋪陳，中控台採用駕駛導向的風格，搭配簡潔而圓潤的線條。三幅式方向盤同樣為平底造型，但整體樣式與舊款車型有些許的差異性。中控台使用銀色飾板，搭配綠色車縫線與雙色皮椅，再透過車門的雙色飾板使車內氛圍更活潑。中控台上方換上原廠規格的 8 吋懸浮式觸控螢幕，內建無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 不僅同級獨有，向上等級的車款也很少見。
小改款 Picanto 延續類似歐系小車的俐落鋪陳，中控台採用駕駛導向的風格，搭配簡潔而圓潤的線條。
儀錶板維持雙環類比樣式，但中央的行車資訊幕加大至 4.2 吋，且介面以彩色資訊呈現，並將車輛功能整合於中。
全新的原廠 8 吋多媒體觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，只要連上藍芽便會主動切換介面。
單區恆溫空調都會版以上車型才能享有，操控介面與舊款無異。
中控台下方提供 USB Type-A 插座、12V 電源插座、 2 組置杯架及置物凹槽。
小改款 Picanto 換上 5 速自手排變速系統，排檔桿與排檔座造型與先前有所差異，X-Line 不具 GT-Line 專屬的 ISG 怠速熄火裝置，故按鈕區無預設功能。
排檔座與中央扶手間的空隙設有置物空間。
小改款 Picanto 在 X-Line 及 GT-Line 配有雙色皮質座椅，表現具有通風孔設計，其支撐表現算是不錯，調整方式為全手動。
Picanto 的車門飾板均使用硬質塑料，X-Line 透過縫線與花紋飾條來添提昇質感。
後座空間表現屬於 A-Segment 慣有的水準，身高 180 公分的人士入座略感侷促，但在膝部與頭部均保留些許活動空間，壓迫感不致於過高。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Picanto 全車系的行李廂標準置物空間為 255 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒功能可進一步提昇至 1,010 公升，底板與後座之間無明顯落差，底板下另有方正的隱藏式儲物空間，便於收納不同物品。
安全配置方面，小改款 Picanto 擁有 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統與 7 顆氣囊，全車系均搭載前方避撞輔助系統 (FCA) 與前方碰撞警示系統(FCW)，構築 A-Segment 車款中水準之上的表現，然而 FCA 含行人偵測、車道維持輔助系統(LKA)、進階型全速域車道維持輔助系統(LFA)、駕駛注意力警示(DAW)在需在 GT-Line 車型上方可享有。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 Picanto 車系捨棄原先使用的 1,248cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，換上 1,197cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，具備 Dual-CVVT 技術，於 6,000rpm 時可輸出 84ps 最大馬力，於 4,200rpm 時可輸出 12.0kg-m 峰值扭力，搭配 5 速自手排系統與前輪驅動，X-Line 車型繳出 18.3km/L 的平均油耗成績。
小改款Picanto 車系導入 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，X-Line 不具備定速巡航與限速控制系統。
駕駛 Picanto X-Line 上路，其實已對這套與先前體驗之 GT-Line 相同的 1.2 升引擎搭配 5 速單離合器自手排的動力配置不陌生，踩住油門加速時可感受到換檔時自動離合器的運作，而產生轉速落差，駕馭時需以手排車的邏輯會更加得心應手。就輸出表現而言，Picanto 面對都會區走走停停的路況，在自手排變速箱的傳遞之下尚提供足夠的加速反應。
乘駕感受部分，Picanto 的前獨立麥花臣搭配後非獨立式拖曳臂式懸吊系統具有穩定的路感回饋，轉向系統設定還算輕盈但保有足夠的路面資訊傳遞程度，X-Line 較其他編成略高的車高對於駕駛感受的影響微乎其微，車身動態也算是俐落易上手，隔音表現以入門車款來說還可接受，4.7 公尺的迴轉半徑讓都會巷弄間的穿梭顯得自在。
小改款 Picanto 車系延續既有的特點，又導入更滿足當代消費者需求的安全防護與輔助科技，在約莫新台幣 10 萬元的價格帶中，區隔出滿足基本代步的都會版編成至追求動感個性的 GT-Line 編成，本次試駕的 X-Line 則帶有微跨界的活潑性格，賦予消費者在選購 A-Segment 入門小車時有更多彈性，可依照實際考量與預算找到合適的車款。