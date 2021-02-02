手排協奏曲　Suzuki Swift Sport Hybrid

●新增黑色懸浮式車頂選配(加價 1 萬)。
●標配 7 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 與倒車顯影。
●導入 Suzuki Safety Support，搭載 ACC 主動式車距巡航系統、DSBS 雙感知器煞車輔助系統、BSM 車側盲點偵測系統、ESS 緊急煞車訊號警示、HBA 遠光燈輔助系統、LDWS 車道偏離警示、RCTA 後方車側警示，以及 Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備。
●導入 MILD HYBRID 輕油電科技，結合 ISG 整合式啟動發電機與鋰離子電池，最大輸出129.2ps、23.9kgm，平均油耗 19.5km/L。
●取消 6 速手自排變速箱，改採 6 速手排變速箱。
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現行代號 ZC33S 的 Suzuki Swift Sport 憑著 B-Segment 掀背車同價位間少有的渦輪大馬力以及動感造型，自從 2018 年在台推出以來，一直是小型進口掀背車市場上相當熱門的車種。不過為了對應歐盟的排放規範，金鈴汽車曾於 2020 年短暫停止 Swift Sport 的接單，隨後同年底依照原廠策略導入了小改款 Swift 車系，本次試駕的 Sport 車型同樣具備與標準版相同的 Mild Hybrid 輕油電科技，但依舊維持 1.4L Turbo 引擎，變速箱則取消自排的選項，改搭傳統的 6 速手排變速箱，建議售價為新台幣 80 萬元起。
在外觀方面，Swift Sport 與過往的設計並無不同，同樣搭載著專屬的空力套件，車頭以蜂巢式水箱護罩突顯運動性格，前保桿兩側的氣壩造型相較標準版更具侵略的氣息，透過前下擾流、側裙、雙邊單出尾管等套件扮演著車系最強的角色。車身尺碼長寬高方面依舊維持 3,890mm x 1,735mm x 1,480mm 的大小，軸距同樣是 2,450mm。
Swift Sport Hybrid 車身尺碼長寬高方面依舊維持 3,890mm x 1,735mm x 1,480mm 的大小，軸距同樣是 2,450mm。
車尾門右下角新增 HYBRID 徽飾，雙邊單出的排氣尾管依舊搶眼。
大燈與日行燈為 LED 光源，方向燈則是傳統燈泡。
17 吋旋壓鑄造鋁圈造型不變，配胎尺寸為 195/45 R17。
HYBRID 徽飾為外觀最容易辨識出手排車型的特徵。
內裝設計與標準版並無不同，但在細節裝點方面則多了專屬設計，包含平底化方向盤新增黑色鋼琴烤漆點綴，雙前座椅採用桶型跑車座椅，同時透過紅色車縫線、紅色飾板等細節營造出更熱血的座艙氛圍。中控台為傾斜五度的駕駛導向設計，多媒體主機則是與 Ignis 與 Vitara 相同，採用 7 吋多媒體觸控螢幕，具備 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能。其他配備提供恆溫空調、USB、12V 電源、定速、Keyless...等，當然最顯著的不同就是手排的排檔頭以及駕駛座下方的三個踏板。
平底方向盤兩側皮質使用透氣材質，質感較標準版更上一層樓。
儀錶板維持雙圓筒造型設計，左側轉速表為紅色盤面，時速表則是使用銀色盤面，視覺上形成強烈的對比。
最初引進的自排車型並沒有標準搭載 7 吋多媒體觸控螢幕，但在這次改款後也順勢國內消費者需求列為標準配備。
恆溫空調介面並無針對 Sport 車型進行細部調整，風量大小、溫度設定皆以旋鈕方式控制。
USB、AUX-in 以及 12V 電源都能在中央鞍座前方找到。
熱血車迷期盼的三個踏板，油門與剎車踏板間距略嫌太遠，要進行跟趾動作略有難度。
桶型跑車座椅相當搶眼，椅背上方還繡有 Sport 字樣，坐上去包覆感相當強烈，可惜的是頭枕不能調整，椅面的腿部支撐面積略小了點。
門板上採用絨布/硬塑膠，輔以漸層紅色飾版來強化 Swift Sport 的身分。
後座空間表現與同級的 B-Segment 掀背車比較起來在水準之內，然而受限車身尺碼的關係，超過 180 公分的成人頭部空間比較容易感到侷促。
後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，讓行李廂空間可在 265L~579L 之間調整，足敷一般日常消費者使用。
主被動安全系統上，除了原有的 6 具氣囊、ABS、ESP 車身動態穩定系統、HHC 斜坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、ISO-FIX 兒童座椅固定裝置之外，此次改款後也一併加入 ACC 主動式車距巡航控制、RBS 雷達煞車輔助系統、DSBS 預防碰撞系統、 LDW 車道偏移警示系統、Weaving alert 駕駛疲勞警示系統、RCTA 後方車測警示系統及 BSM 車側盲點偵測系統等主動安全輔助科技。
Suzuki Swift Sport 動力系統同樣維持 K14C 1.4L 渦輪增壓缸內直噴引擎，但內部設計有別於 SX4 與 Vitara，經過原廠重新調校後換上七孔式設計噴油嘴提昇燃油效率，點火正時及燃油噴射量都經過優化，並配合 ISG 整合式啟動發電機與鋰電池，搭配 6 速手排變速箱，最大馬力 129.2ps / 5,500rpm、最大扭力 23.9kg-m / 2,000rpm，平均油耗表現提升至 19.5lm/L (舊款自排為16.6 km/L)。
Swift Sport 動力系統同樣維持 K14C 1.4L 渦輪增壓缸內直噴引擎，最大馬力 129.2ps / 5,500rpm、最大扭力 23.9kg-m / 2,000rpm，雖然馬力值略有調降，但扭力值提高，湧現時機也較過往提早 500rpm。
作為市場上少有的運動取向的純手排作品，Swift Sport Hybrid 無論是齒比或者是行程都屬於適中，不過有過於緊湊、競技的感受，初次接觸很快就能掌握換檔的節奏。相較於自排車型，動力的壓榨就不再受到電腦晶片的限制，輸出也不受扭力轉換器的鉗制，整體駕馭自由度更高，自然能盡情釋放車輛的性能，就算最大馬力值略有調降，但實質的動力感受卻是更加明朗。值得一提的是 Swift Sport 藉由較標準版大一點的車身以及重新調校的底盤，透過專屬調校的 Monroe 前/後避震器，以及優化阻尼系統、加厚防傾桿等工法，強化車身在彎道時的表現，方向盤帶動車身更加俐落，減少側傾的產生，搭配飽滿的出力，展現與 Swift 完全不同的調性。
科技的進步使人類越來越講求便利與舒適，就算先天技術不足，也能夠靠後天的輔助系統來彌補。如今在電子資訊爆炸的時代，傳統的型態看似式微，但純粹的手排所提供最原始的駕馭樂趣，是絕對無法抹滅的。