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新台幣 82.8 萬元起 2021 年式 Volkswagen T-Cross 正式在台上市

7Car 小七車觀點

2021-02-02 20:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣福斯今日 2/2 推出 2021 年式 Volkswagen T-Cross 車系，編成與建議售價分為 230 TSI Comfort (新台幣 82.8 萬元起)、230 TSI Life (新台幣 90.8 萬元起)、230 TSI 智能特仕版 (新台幣 93.8 萬元起)、230 TSI Style Design (新台幣 99.8 萬元起) 及 230 TSI Style R-Line (新台幣 104.8 萬元起)。
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2021 年式 T-Cross 車系相較於去年新增了 230 TSI 智能特仕版編成，在全車系標配的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統 (含 Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車)、前方行人監控系統、ACC 主動式固定車距巡航系統) 的基礎上，提供車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、車側盲點警示系統、RTA 後車橫向車流警示系統 (含煞車輔助系統) 及 Rear Assist 顯影式停車導引系統，全車系也配備新型 Discover Pro 9.2 吋 MIB 3 多媒體鏡面觸控主機，內建原廠中文導航系統。
動力配置方面，2021 年式 T-Cross 車系均為 230 TSI 汽油動力，搭載 999cc 直列 3 缸渦輪增壓引擎，於 5,000~5,500rpm 間可輸出 115hp 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，平均油耗為 17.7km/L。
台灣福斯也在 2021 年式 T-Cross 上市之際，推出首次常規保養免費、第五年延長保固及依據車型不同之新台幣 40~50 萬元不等的分期零利率優惠，另可搭配長里程彈性保養方案，使更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里。

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