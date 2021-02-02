Ford與ULTRA4聯手打造Bronco ULTRA4 4400原型賽車，欲挑戰沙漠速度王！
Carture 車勢文化
2021-02-02 21:25:20
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就與許多競賽用廠車相同，型態上說是以Bronco所衍生，但Bronco ULTRA4 4400基本上除了部分外觀結構，基本上就是一輛重新打造的原型賽車，全車採用管狀車體結構，搭配為比賽設計的懸吊、長行程避震系統與專用越野胎，動力系統與四輪傳動系統也都重新訂製，車內配置有FIA認證的Recaro Pro Racer XL ORV賽車座椅。
在此之前，Bronco R Race Prototype在Baja 100，以及Bronco Sport在Rebelle Rally上皆獲得佳績後，這次打造的三輛Bronco ULTRA4 4400賽車將參加2021 King of the Hammers大賽，且將由Vaughn Gittin Jr.、兩屆King of the Hammers冠軍Loren Healy與三屆King of the Hammers冠軍Jason Scherer組成黃金戰隊參賽。
King of the Hammers大賽全長約90英里，必須高速穿越沙漠，克服極端地形，是世界上最極端的越野比賽之一，每年吸引全球約450支車隊參賽，爭奪沙漠之王。
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