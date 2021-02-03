地方政府別再拖！民眾熱錢就等電動機車補助政策快放行！
2GameSome - 有車賞
2021-02-03 08:25:00
「超前部署」，讓台灣迄今在延燒全球的疫情中表現出色，但對於同樣與民眾息息相關的交通與民生政策方面，別說「超前部署」，只要能「亡羊補牢」就足以欣慰了！沒錯，這就是在指關於電動機車購車補助的政策面！
回顧自 2015 年因 Gogoro 睿能電動機車導入市場後，一開始在穩定的電動機車購車補助政策下，電動機車呈現穩定成長的局面，自 2016 年開始電動機車占比，從 2.7%、4.9%、10.9% 一路成長到 2019 年的 18.7% 高峰，但到了 2020 年時，卻又跌回了個位數的 9.6%。之所以在 2020 年出現轉折，其中關鍵，出在於對電動機車購車補助的腰斬，畢竟對多年來習慣於油車產品的台灣機車市場，要消費者短時間改變用車習慣，除了電動機車自身的產品魅力，補助政策的力道更佔有舉足輕重的地位。或許有人會質疑，依附在補助基礎上所銷售的電動機車，真是消費者所要的嗎？除了先前曾經撰文解釋以外，這一次，再從選擇電動機車族群此不同角度來分析。潮水退了 電動機車的成長才更清楚從銷售面來看，2020 年是電動機車失利的一年，但換個角度想，在政策搖擺、補助縮水下，2020 年全年超過百萬輛的機車銷售中，仍有約莫一成、也就是將近十萬輛的電動機車銷售，其中一如預期的 PBGN（Power by Gogoro Network）聯盟佔了大宗，顯見對於民眾而言，從 2015 年開始以來，經過 5 餘年的累積，已經有 1/10 的購車族群，願意在補助不如過去、與購買七期燃油機車補助差異幾乎對等的情形中，選擇電動機車。從燃油機車角度，是個不意外的勝利，但對於只有短短幾年的電動機車而言，先撇開廠牌色彩，就民眾的接受度而言，你能說這是敗退嗎？其實可以說是更真實的考驗，對於電動機車品牌而言，也是檢視自身實力的關鍵時間。以 PBGN 為例，不就在 2020 年底時公佈了未來努力重點？說明了自身除了針對換電站維持既有佈建網絡廣度以外，也要加強深度（增加超級換電站的數量），同時強化使用者體驗，不就是最好的說明？從消費者立場來看，廠商的持續改進，絕對是一大好事。再者，來討論關於「補助」一事。先從國際角度來看，綠能家園、電動載具，都是全球刻不容緩的發展趨勢，台灣當然也不置身事外，就算台灣已暫擱先前所喊出禁售燃油汽機車目標，但未來將全面改成電動載具的事實並不會改變，而透過補助提升電動載具的購買意願，也是放諸全球皆然的事實。舉個國際例子，北歐挪威在 2020 年的電動汽車銷售已超過整體市佔五成、成為普羅大眾的首選，就可以理解政府的政策支持十分重要。當然，挪威在天然資源與的得天獨厚，讓其發電方式與台灣有所不同，也是值得再討論的空間。台灣這一點雖然並無悖離國際潮流，補助對象也合理的直接減免於民眾購車層面，而非圖利廠商，此點可給予肯定，但政策的左右搖擺，只要近年來你有換車或新購車意願，應該就很有感，而且是很反感。從台灣政策面討論。不可諱言，既然是補助，就會是浮動的，但既然近程目標是汰舊換新，勸進民眾改換高效率燃油機車或是電動機車，遠程目標是綠能家園與電動載具，那如何讓補助制度系統化，穩定化，進而將補助逐步演變成對全民有利的中長期政策，而非中央政府年年像樂透開獎一樣，地方政府配合調整，民眾莫衷一是，企業無所適從，才是中央政府與地方政府都必須拿出魄力做的事。簡而言之，一個負責任的政府，為了兼顧環境保護與產業發展，勇於提出改革，才是對消費者負責任的表現。補助決策之慢 中央與地方都該重打五十大板眼看 2021 年第一個月已經結束，但中央對於今年的機車汰舊換新、換購或新購電動機車政策，直到時序踏入 2021 年才拍板定案，地方政府更僅有嘉義市、屏東縣、花蓮縣三個縣市先行確定。擁有直轄市資源高度的六都竟無一公佈，以首善之都台北市為例，雖然在 2020 年底市場柯文哲聽聞台北市電動機車數量比桃園市低時，曾自嘲表示：「我們是天龍國，怎麼會輸？」進入 2021 年之後，柯文哲更主動表示，台北市不僅會重啟新購電動機車補助，更會力拼全台灣最高 9,000 元的補助額度；而桃園市也不甘示弱，除了先前公布的汰舊換購電動機車最高補助 9,000元、汰舊換購七期燃油機車補助 3,000元、新購電動機車補助最高 4,000 元的草案以外，更有可能會等台北市宣布補助辦法之後，再行決定調整空間。從兩者的良性競爭可以想見，包含六都在內，都會在 2021 年大幅調整購買電動機車的補助內容，有沒有可能成為近三年來地方政府補助金額的高峰？絕對值得拭目以待。但關鍵是，地方政府絕對要加快腳步，尤其現在又適逢農曆年前，更是購車高峰，如此攸關民生消費意願的重要政策竟然一拖再拖？在守護疫情上所自豪的「超前部署」精神在哪？確實已達到匪夷所思的地步。緊抓購車高峰 購車補助快施行要買燃油機車，還是電動機車，決定權還是在民眾手上，但以國產機車價格而言，中央與地方政府加總後的補助總額相對於機車價格，絕對會成為左右意願關鍵，尤其是對於價格敏感度相當高的機車族群。所以一如我們所堅持的立場，除了中央趕緊把補助政策系統化、穩定化以外，也再次奉勸各地方政府，趕緊做好決策，讓民眾可以在購車前做好做妥善的決定，畢竟在疫情當下，諸多民眾會把出國預算轉換成購買私人交通載具的預算，想要提振民生經濟，這一波不把握，更待何時呀！＊本文不代表本站立場