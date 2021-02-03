月經沒來、經血量異常？曾郁文：月經異常３個月、停經後出血速就醫！

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月經異常與過早死亡有關？
婦產科曾郁文醫師指出，月經不規律往往是疾病的警訊。根據美國哈佛大學公共衛生學院於《英國醫學期刊》一項發表的大型研究指出，月經不規則與過早死亡息息相關，且越早出現者過早死亡機率越高。以結論看來，月經不規律者BMI值過高、心血管疾病、癌症等健康風險普遍比一般人還高。曾郁文醫師提醒，月經不規則可以視為疾病警訊，同時也可能是疾病的起因，因此若有出現月經不規則者，應盡早檢查不可大意。
月經沒來、經血量異常？月經異常3大問題包括腦！
卵巢可能相關疾病：
曾郁文醫師表示，月經不規則的常見主因之一就是BMI值過高，其不僅是癌症、心血管疾病等慢性疾病的風險因子，對卵巢最直接的影響就是引起多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症候群容易導致排卵異常，包括經血量異常、月經沒來，或合併出現多毛的情況、痘痘變多等。醫師也呼籲，有肥胖情況者，若有月經異常的情況更要注意。
子宮可能相關疾病：
另一方面，月經異常也常見出自於子宮，例如子宮肌瘤、子宮肌腺症，兩者可能導致月經量大；子宮內膜息肉則可能導致不斷的異常出血，這三者屬於良性的疾病。
惡性疾病則包括了子宮頸癌及子宮內膜癌。子宮頸癌初期症狀不明顯，但可從非經期內的陰道出血作觀察，其為一個警訊，另外也會有白帶增加的情況，若出現了腹痛、排尿異常往往已進入了晚期，呼籲有發現相關症狀盡早檢查為佳，平時也應定期作子宮頸抹片檢查。
子宮內膜癌則可能出現如子宮息肉相似的症狀，月經量變大及異常出血。因此若有發現相似症狀，雖不用過度緊張，但也不能輕忽。特別是許多人會認為是年長者的疾病，但其實也可能發生於年輕族群身上，應多加留意。而曾郁文醫師在此特別提醒更年期的婦女，若於停經後又發現不正常出血，一定要多加注意，盡早作子宮內膜相關檢查為佳。
腦部可能相關疾病：
除了卵巢與子宮病變之外，曾郁文醫師也指出其他常見的風險因子，值得注意的是，其與腦部有關。
曾郁文醫師指出，腦部的下視丘若出現異常的症狀相較前述幾項較不明顯，形成下視丘機能障礙，會影響荷爾蒙分泌，導致月經也跟著出現異常。此情況常出現在飲食不均、營養不良的族群身上，例如極端控制飲食的模特兒、為了美觀急速減重的族群等。而像是準備應考的學生、工作繁忙的上班族等，壓力過大的族群也有可能引起下視丘異常，當中也包括了心理創傷等情緒壓力。
另外，引起月經不規則和腦部相關的原因，也包括了腦下垂體異常，如腦部出現腦下垂體腺瘤，最常見為泌乳激素瘤。其較難發現，未妥善處理恐會不斷擴大，處理起來更加棘手。
因此曾郁文醫師也表示，診斷時通常會綜合評估患者的飲食習慣、BMI、壓力狀況、抽血檢查、超音波檢查、腦部檢查（如MRI）等作一個全面性的檢查，也提醒自身若為上述族群多加留意。
19歲月經異常，檢查確診子宮內膜癌
月經異常不論年記為何都要留意，曾郁文醫師分享自身診間案例，就曾遇過一位19歲年輕女性檢查出子宮內膜。該名女子體型較為肥胖，據陪診的母親表示，女子從12~19歲之間月經都相當不規律，久至3~4個月才來一次。超音波檢查時發現子宮內膜非常厚，曾郁文醫師原認為僅僅只是子宮內膜增厚，畢竟患者還相當年輕，但沒想到進一步檢查切片化驗後發現竟是子宮內膜癌。所幸該名患者發現的早，為子宮內膜癌第一期，經治療並無大礙，也無須切除子宮。
留意月經異常保健康 超過3個月速就醫
曾郁文醫師提醒，月經正常與否攸關身體健康，不論是大小疾病都有可能，若有超過３個月月經異常的情況，就應盡早就醫檢查，萬不可再持續自我觀察，停經後出血也包括在內。
平時也應養成良好的生活習慣，包括適時紓壓避免壓力過大、適度飲食及運動避免過胖或過瘦。而抽菸已是多國研究證實和各種疾病、癌症等息息相關的習慣，自然也應避免。
另外，身有慢性病、婦科相關疾病、家族史者也要多加注意。例如糖尿病患者也容易病發各種疾病，當中就包括了子宮內膜癌，是一般人的3.4倍之高，應遵照醫囑規律用藥及回診，以達妥善控制。家中若有相關的家族史者，風險也會較於一般人來得高，也應多加了解，對其防範。
除此之外，遲遲未生孕者、晚孕者、不生者，這類的族群罹患子宮內膜癌、卵巢癌的機率較高，應多加留意。值得注意的是，卵巢癌雖不會導致月經異常，但據研究發現，月經異常者罹患卵巢癌的機率比常人還要來得高。
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