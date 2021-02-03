招財犇牛股 萬六行情最準贏家
文/財訊雙周刊
2021-02-03 16:52:37
2020年疫情爆發帶來股災，之後卻迎來數十年難得一見的大行情。去年在股市鐵口直斷的贏家，為投資人帶來哪些寶貴課程？台股來到萬六，金牛年又該如何選股？去年股災最嚴重時，仍敢大膽喊進的幾位專家，包括張錫、劉坤錫及鄭廳宜。當時他們的看法遭到外界質疑，但實則見解各有所本；雖然觀察指標不完全相同，但都傳達出一個共通的訊息：利率低、資金寬鬆前所未見。如何打破既存刻板印象，挑戰自己的成見，已成為多變的市場中，不敗的心法。
這一堂疫情下的投資課，不僅細細剖述了股市贏家在股災當下的因應之道，更分享了他們對於2021年的投資展望；當然，也提點出可能的轉折風險。此外，根據專家說法，分別從科技大牛股、科技成長股及高殖利率股精選30檔，為投資人建構金牛年投資的護國群山股。去（109）年的這個時候，隨著疫情愈演愈烈，國泰投信董事長張錫被迫在家工作，身兼投信投顧公會理事長的他，平常應酬總是很多，但這整整兩個月，晚上只能乖乖待在家。留給自己的時間突然多了，讓他逮著機會靜心研究，並在去年三月十日大膽喊出「台股再旺十年」，建議投資人分批加碼台股。 去年的那一天，美股道瓊指數單日才剛崩跌二千點，張錫在股市一團愁雲慘霧間說出那番話，得有多大的勇氣與信念？在隨後的七個交易日，台股加權指數甚至從一萬一千點暴跌至八千五百點，市場恐慌到極致，張錫的那一番說法，在很多人眼裡淪為笑柄。但事後台股的大漲證明了他的眼光，爾後更在去年七月台股還在一萬一千點附近，就憑著對科技產業基本面的信心，認定台股一定會突破高點，「不要預測高點，說不定會到二萬點」。半年後，台股登上萬六。張錫認為，今年很安全，長線保護短線。聯準會不太可能升息，資金還是很寬鬆，台灣特別好是因為以科技為主，台灣都掌握主流的東西，從高毛利的半導體，到終端產品都會漲價。同樣在去年最悲觀時，逆勢看多的還有投資專家劉坤錫及鄭廳宜都分享今年最新的投資展望與選股建議，值得投資人參考。