戴口罩照染新冠肺炎？重症醫：候診區比病房危險

醫院何處汙染機率較高？醫：候診區超越一般病房
黃軒醫師表示，第908例新冠肺炎確診者，因陪同母親看診時，與第889例於同一候診室共處26分鐘而被傳染，此處的風險確實相對較高。從國外626個醫院環境所採集的樣本來看，風險最高的就是加護病房及隔離病房，其為第三級污染區，環境陽性率超過18%。其次就是候診區，為第二級污染區，環境陽性率達9~18%，同為第二級污染區的也包括急診室、隔離病房的辦公室及準備室、產房、抽血站等。而發燒站、電腦斷層掃描室、一般病房環境陽性率則小於9%，屬第一級污染區。至於停車場和行政區則環境陽性率則約為0%，屬第零級污染區。由此可見，一般民眾較常接觸到的候診區，相較一般病房而言，是更容易暴露在較高的汙染區域當中。
有戴口罩為何還會染疫？醫指盲點：手
台灣全民防疫，進出公共場所多有佩戴口罩相關規定，醫療院所等公家機關更是有相關規定，這也讓不少人納悶「都有戴口罩了，為什麼還是有人被傳染呢？」。對此黃軒醫師指出一個大家都知道但卻容易被忽略的防疫盲點，在口罩都確定佩戴妥當的情況下，問題最有可能就是出在手。
新冠肺炎病毒主要透過飛沫和接觸傳染，口罩佩戴正確的情況下可以擋下絕大部分的病毒。但環境也有可能被汙染，包括了候診椅、電梯、診間、門把、廁所，以及擋下病毒的口罩等。而人類常有個習慣，就是常時不時會觸摸臉部而不自覺。
黃軒醫師更進一步表示，以澳洲New South Wales University 的於2015年的研究分析來看，人在一個小時內就大約會觸摸耳朵、脖子１次，鼻子、眼睛約為3次，口部及下巴一帶、臉頰、頭頂則約為4次左右，整體計算下來不少於23次。這樣的習慣也就讓病毒傳染的風險跟著提高。
防新冠肺炎除了戴口罩，也應注意避免接觸傳染！
台灣民眾因為有落實佩戴口罩的規定及習慣，相較於飛沫傳染，注意接觸傳染風險是更需要被重視的。黃軒醫師提醒，防範新冠肺炎不僅應確實佩戴口罩，對於手部清潔也更應加強，除了勤洗手，更可以備妥一罐酒精噴霧在身上以利隨時消毒，如此更可避免接觸傳染的風險。
在公共場所除非必要否則應盡量避免接觸物品，特別是開放的介面，這樣的物品很容易成為病毒的溫床，如遇需要接觸到拉環、手扶梯、電梯按鈕、門把等任何公共物品時，在接觸後也不必緊張，確實洗手確保安全即可，但要記得在那之前提醒自己，可想像成剛洗完馬桶還沒洗手，別再觸摸臉部，甚至是不經意地挖鼻孔。
記住，汙染物很可能就在手指上，肉眼是看不見的，對此最好的防範方式，就是在觸摸臉部前再三確認確實清洗過手部，如此才能更有效的保障健康安全。
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