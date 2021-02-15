綾瀨遙夯劇2月看到爽 《女強人小媽》《天國地獄》全播
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-15 08:00:00
日本女神綾瀨遙的演技，2月起一次看個夠！她最近因夯劇《天國與地獄》掀起話題，並為TBS電視台創下漂亮收視數字，人氣再攀升。包含《地獄》在內，她主演的《女強人小媽》、《在世界中心呼喊愛》、《今天不上班》也將於2月播出。
綾瀨遙今年出道20周年，1985年出生的她，被媒體譽為最強的「36歲女星」其中之一，無論詮釋什麼角色，都能發揮百分之百的演技，上綜藝節目的自然更常常成為網友熱烈討論的話題。她睽違兩年半再度主演日劇，與高橋一生的「靈魂互換」不但衝出高收視率，為她的20周年錦上添花，突破「可愛」界線，讓許多觀眾見識綾瀨遙的高超演技。 她擁有廣大年齡層支持，就算後勁新秀不斷，綾瀨遙以演技、親和力讓其地位屹立不搖，各種類型題材都難不倒她。綾瀨遙日前接受時尚雜誌訪問，透露自己不會刻意節食，會順著身體的節奏用餐，所以無論「一日三餐」又或是「每日一餐」都可以，只要能取得平衡就好，此外偶而會下廚的她，表示會看當下喜歡吃什麼，但不會去管數量跟熱量，唯一講究的就是油跟調味料。 體態總是呈現完美狀態的綾瀨遙，笑說：「如果肚子餓的話會看心情選擇食物，但冰箱一定要有的東西就是『冰淇淋』！」強調如果餓過頭也不會爆吃，而家人種的蔬菜也是其重要營養來源，高麗菜、香菜常常成為她餐桌上的重要食材。 WAKUWAKU JAPAN將從2月1日起，平日晚間10點推出綾瀨遙特輯，以《女強人小媽》打頭陣，2月22日播出《在世界中心呼喊愛》、3月9日《今天不上班》，再到3月23日一口氣播出年度夯劇《天國與地獄》，相關詳情可洽官方網站或官方臉書專頁。