中研院人體生物資料庫跨界合作演譯基金會　陳建仁：助國人預測疾病風險

台灣人體生物資料庫 陳建仁：幫助預測疾病風險
「預防勝於治療」有望不再是口號。我國最高研究機構中央研究院將與演譯基金會合作人體生物資料庫，藉由擴大收案量納入更多的社區健康數據，加速台灣邁入超高齡社會前的「超前部署」，助國人及早揪出疾病發生軌跡。
前副總統、中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁今（2/3）出席揭碑儀式表示，人體生物資料庫是達成「精準健康」的基礎，最主要的功能是在疾病發生前提出精準預測，幫助減少社會醫療負擔，也讓國人更能「健康老」。
陳建仁以自身抗癌成功為例，就是透過電腦斷層掃描的精準篩檢，早期診斷接受微創治療，讓他脫離重大傷病行列。陳建仁表示，中研院自2012年起推動台灣人體生物資料庫的數據收集，累積16萬筆資料，運用於超過180個研究案，產出高達200篇以上的國際論文，超過1億人次的資料使用量。
陳建仁表示，疾病發生不外乎基因與環境的互動，健康資料庫的收集因此變得非常重要。1991年起他主持7個鄉鎮B肝、C肝的追蹤研究，也是在多年後開花結果，計畫中的許多發現，如高病毒量與罹患肝癌的風險，帶動全世界後續相關研究。
陳建仁說明精準健康有四大重點：個人化醫學、預測醫學、預防醫學、參與醫學，而生物資料庫能夠分析基因特質、飲食習慣等風險，結合專家學者的研究，及早在疾病發生前正確預防，甚至能避免心臟病、腦中風等重大疾病發生。
中研院與演譯基金會組國家隊 人體生物資料庫跨界合作
生物資料庫建立不易，以往多是研究機構與醫學中心合作。今年中研院決定與產業界跨界共組「國家隊」，納入更多社區內健康族群的資料庫。演譯基金會董事長石曜堂表示，美兆人體生物資料庫已累積超過14萬筆的台灣本土資料，可幫助預測國人生活習慣、基因型、環境差異與疾病的發生關係，及早找出國人需要注意的健康風險做到「超前部署」。
石曜堂指出，負責收案的美兆診所每年受檢人數突破6萬人，數據累積相當快，顯示自動化健檢技術的效能。也在資訊安全與個資保護上取得國際標準，務求每一筆資料受到匿名保護。
石曜堂也對每一位接受建檢的民眾表示感謝，每一份健檢資料都是完善台灣人體資料庫的珍貴點滴，讓未來國人更有機會活得久、活得好、老得慢。
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