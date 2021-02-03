2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽 5 月開跑，Michelin 成為官方指定輪胎品牌
2GameSome - 有車賞
2021-02-03 19:55:00
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預計在 5 月 1 日、2 日舉辦的「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」，將分為「極限原廠組」與「高手改裝組」兩個組別，透過不同賽制的設計，鼓勵更多對賽車有興趣的車主參與。其中「極限原廠組」參賽者使用的指定用胎為 Michelin Pilot Sport 4 及 Pilot Sport 4 S。專為運動型車款量身打造的 Pilot Sport 4 自問世以來已是許多熱愛操控的駕駛首選，同時也是一款全方位的運動型胎款。「絕佳操控性、真實清晰的路感、優異的濕滑路面操控安全性、高行駛里程表現」等四大產品面向，在市場上同級輪胎產品中已樹立起「源自賽道，街道體現」的難以超越標竿。Pilot Sport 4 經典胎面花紋設計源自 Formula E電動方程式賽車競賽用胎，內蘊米其林集團最新開發的「動態回應科技」，內部結構採用創新的聚酰胺複合材質組成的胎體覆蓋層，可靈活變形以適應不斷變化的路況、同時更能讓胎面緊貼於路面，提供了行駛於彎道時更佳的路面穩定性。而 Pilot Sport 4 S 除了完整繼承了 Pilot Sport 系列產品的所有優點之外，這款高性能輪胎更以先進科技打造出優異乾濕地路面制動性能。Pilot Sport 4 S 採用領先業界的獨家「進化晴雨雙配方」（Bi-Compound），針對胎面外側採用全新的「複合彈性體」，專為乾燥路面設計，強化輪胎抓地力。內側則運用了「多功能彈性體」與「疏水性二氧化矽」混合配方，在濕滑路面上，也能擁有絕佳抓地力與制動表現。
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