車型
建議售價(萬元)
重點配備
|BMW 118i Edition Sport
159萬
|Sport Line風格套件雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能雙前座跑車座椅Sensatec皮質/高級織布內裝智慧Comfort Access免鑰匙系統全數位虛擬座艙手機無線充電裝置主動車距定速控制系統智慧語音助理2.0iPhone手機數位鑰匙無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
|BMW 218i Gran Coupé Edition Sport
169萬
|BMW 118i Edition M
169萬
|M Sport套件18吋M款專屬輪圈M款多功能真皮方向盤雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能M雙前座跑車座椅Alcantara麂皮/高級織布內裝智慧Comfort Access免鑰匙系統手機無線充電裝置
|BMW 218i Gran Coupé Edition M
179萬
|(接上頁)全數位虛擬座艙主動車距定速控制系統智慧語音助理2.0iPhone手機數位鑰匙無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
|BMW 120i Edition M
189萬
|M Sport套件M款煞車套件18吋M款專屬深色輪圈黑色高光澤外觀套件M款多功能真皮方向盤雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能M雙前座跑車座椅Alcantara麂皮/高級織布內裝智慧Comfort Access免鑰匙系統全數位虛擬座艙手機無線充電裝置主動車距定速控制系統harman/kardon高傳真音響系統（16支揚聲器）智慧語音助理2.0iPhone手機數位鑰匙無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
|BMW 220i Gran Coupé Edition M
199萬
|BMW M135i xDrive
250萬
|xDrive智慧型可變四輪傳動系統電子懸吊系統M款運動化轉向系統M款煞車套件M Performance專屬鈰灰色外觀套件M雙前座跑車座椅Dakota真皮內裝M款縫線安全帶harman/kardon高傳真音響系統（16支揚聲器）智慧語音助理2.0iPhone手機數位鑰匙無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
|BMW M235i Gran Coupé xDrive
260萬
正 21 年式 BMW 1系列／2系列 159 萬起，Edition M 新動力同步發表
2GameSome - 有車賞
2021-02-03 20:25:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
全新BMW 1系列全新 BMW 1系列提供 M135i xDrive, 120i Edition M、118i Edition M 及 118i Edition Sport 四款車型。最新加入的 BMW 120i Edition M 使用 M Sport 套件，包括 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件。全新BMW 1系列同樣擁有巴伐利亞精準調教與 50:50 車身比例搭配。最新車型 BMW 120i Edition M 搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 178 匹最大馬力與 280 牛頓米最大扭力，在 Steptronic 運動化 7 速雙離合器自手排變速箱的搭配下，更造就 120i Edition M 0-100km/h 加速 7 秒成績，結合 M 款煞車套件。
全新 BMW 118i Edition M 及 BMW 120i Edition M 車室內皆導入 M Sport 套件，以 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅打造出充滿運動氛圍的車室空間，搭配 M 款多功能真皮方向盤。此外，全新 BMW 120i Edition M 及 BMW M135i xDrive 標準配備最大總輸出功率 464 瓦的 harman/kardon 高傳真音響系統，全車搭載 16 支音響揚聲器。
先進的車載科技應用平台同樣是全新 BMW 1系列的亮點，不僅同步導入家族最新的 iDrive 7.0 全數位虛擬座艙（含 10.25 吋虛擬數位儀錶以及 10.25 吋中控觸控螢幕）、BMW ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務，透過直覺化的圖示內容和操作邏輯，讓所有行車資訊得以一目了然地呈現在駕駛者眼前。此外，iPhone 手機數位鑰匙、智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）及智慧 Comfort Access免鑰匙系統等便利科技，提供車主輕鬆、便利的行車體驗。
全新 BMW 2系列Gran Coupé全新 BMW 2系列Gran Coupé 總代理汎德一共引進 M235i xDrive、220i Edition M、218i Edition M 及 218i Edition Sport 四款車型，全新上市的 BMW 220i Edition M 外觀上同樣搭載 M Sport 套件，使用上 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件。身為 BMW Gran Coupé 旗下一員，全新 BMW 2系列Gran Coupé 的性能表現與操控感受同樣不容忽視。透過 BMW EfficientLightweight 技術，車體結構由大量鋁合金材質搭配高強度鋼材構成，不僅使車重大幅降低，更可強化車身剛性與抗扭曲能力，為出色操控表現奠定不可或缺的基礎。全新成員 BMW 220i Edition M 搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 178 匹最大馬力與 280 牛頓米最大扭力，0-100km/h 加速更僅需 7.1 秒，搭配M款煞車套件、ARB防滑控制系統、彎道控制系統（Performance Control）、DSC動態穩定控制系統與 Servotronic車速感應轉向輔助系統等。
車室內全新 BMW 218i Edition M 及 BMW 220i Edition M 導入 M Sport 套件，擁有 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅搭配 M 款多功能真皮方向盤。同時，為符合四門跑車買家對於生活質感的高標準，全新 BMW 220i Edition M 及 M235i xDrive 皆標準配備搭載 16 支音響揚聲器的 harman/kardon 高傳真音響系統。全新 BMW 2系列Gran Coupé 整合雙 10.25 吋虛擬數位儀錶及中控觸控螢幕，導入品牌最新的 iDrive7.0 使用者系統與智能衛星導航，同時結合 BMW 車款獨有的 iPhone 手機數位鑰匙以及無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）等連結手機相關的實用配備。此外，全新 BMW 2系列Gran Coupé 全車型除標準配備實用的智慧 Comfort Access 免鑰匙系統外，全新智慧語音助理 2.0 讓您彷彿多了一位貼身助理，只要說出口語化的指令便可調整車輛多項功能。
BMW總代理汎德除推出全新 BMW 220i Edition M 之外，正 2021 年式全新 BMW 218i Edition Sport 更全面升級主動車距定速控制系統及手機無線充電裝置，總價值 54,000 元。
正 2021 年式全新 BMW 1系列及 BMW 2系列Gran Coupé 車型價格表
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？
80.88%19.12%2021-02-01-2021-02-08
您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？
69.19%30.81%2021-02-01-2021-02-08
PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？
74.36%25.64%2021-02-02-2021-02-08
雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？
100%0%2021-02-03-2021-02-06
您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？
47.56%52.44%2021-01-28-2021-02-03
即時