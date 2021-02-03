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正 21 年式 BMW 1系列／2系列 159 萬起，Edition M 新動力同步發表

2GameSome - 有車賞

2021-02-03 20:25:00

正 21 年式 BMW 1系列／2系列 159 萬起，Edition M 新動力同步發表
▲ 正 21 年式 BMW 1系列／2系列 159 萬起，Edition M 新動力同步發表
BMW 總代理導入 120i Edition M 及 220i Edition M 車型，搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，最大馬力達 178 匹。外觀上透過 M Sport 套件與 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈等，打造酷帥風格。全新 BMW 120i Edition M 建議售價 189 萬元、全新 BMW 220i Edition M 建議售價 199 萬元。
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全新 BMW 120i Edition M 使用黑色高光澤外觀套件。
全新 BMW 120i Edition M 使用黑色高光澤外觀套件。
全新BMW 1系列
全新 BMW 1系列提供 M135i xDrive, 120i Edition M、118i Edition M 及 118i Edition Sport 四款車型。最新加入的 BMW 120i Edition M 使用 M Sport 套件，包括 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件。
全新BMW 1系列同樣擁有巴伐利亞精準調教與 50:50 車身比例搭配。最新車型 BMW 120i Edition M 搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 178 匹最大馬力與 280 牛頓米最大扭力，在 Steptronic 運動化 7 速雙離合器自手排變速箱的搭配下，更造就 120i Edition M 0-100km/h 加速 7 秒成績，結合 M 款煞車套件。
全新 BMW 118i Edition M 及 BMW 120i Edition M 車室內皆導入 M Sport 套件，以 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅打造出充滿運動氛圍的車室空間，搭配 M 款多功能真皮方向盤。此外，全新 BMW 120i Edition M 及 BMW M135i xDrive 標準配備最大總輸出功率 464 瓦的 harman/kardon 高傳真音響系統，全車搭載 16 支音響揚聲器。
M 雙前座跑車座椅以 Alcantara 麂皮與高級織布材質打造。
M 雙前座跑車座椅以 Alcantara 麂皮與高級織布材質打造。
先進的車載科技應用平台同樣是全新 BMW 1系列的亮點，不僅同步導入家族最新的 iDrive 7.0 全數位虛擬座艙（含 10.25 吋虛擬數位儀錶以及 10.25 吋中控觸控螢幕）、BMW ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務，透過直覺化的圖示內容和操作邏輯，讓所有行車資訊得以一目了然地呈現在駕駛者眼前。此外，iPhone 手機數位鑰匙、智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）及智慧 Comfort Access免鑰匙系統等便利科技，提供車主輕鬆、便利的行車體驗。
BMW 全數位虛擬座艙整合雙 10.25 吋虛擬數位儀錶及中控觸控螢幕，搭配智慧型手機無線整合系統（含 Apple CarPlay 及 Android Auto）。
BMW 全數位虛擬座艙整合雙 10.25 吋虛擬數位儀錶及中控觸控螢幕，搭配智慧型手機無線整合系統（含 Apple CarPlay 及 Android Auto）。
BMW 總代理汎德引進搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎的全新 BMW 120i Edition M 及 220i Edition M。
BMW 總代理汎德引進搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎的全新 BMW 120i Edition M 及 220i Edition M。
全新 BMW 2系列Gran Coupé
全新 BMW 2系列Gran Coupé 總代理汎德一共引進 M235i xDrive、220i Edition M、218i Edition M 及 218i Edition Sport 四款車型，全新上市的 BMW 220i Edition M 外觀上同樣搭載 M Sport 套件，使用上 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件。
身為 BMW Gran Coupé 旗下一員，全新 BMW 2系列Gran Coupé 的性能表現與操控感受同樣不容忽視。透過 BMW EfficientLightweight 技術，車體結構由大量鋁合金材質搭配高強度鋼材構成，不僅使車重大幅降低，更可強化車身剛性與抗扭曲能力，為出色操控表現奠定不可或缺的基礎。全新成員 BMW 220i Edition M 搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 178 匹最大馬力與 280 牛頓米最大扭力，0-100km/h 加速更僅需 7.1 秒，搭配M款煞車套件、ARB防滑控制系統、彎道控制系統（Performance Control）、DSC動態穩定控制系統與 Servotronic車速感應轉向輔助系統等。
18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈搭配M款空力套件。
18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈搭配M款空力套件。
車室內全新 BMW 218i Edition M 及 BMW 220i Edition M 導入 M Sport 套件，擁有 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅搭配 M 款多功能真皮方向盤。同時，為符合四門跑車買家對於生活質感的高標準，全新 BMW 220i Edition M 及 M235i xDrive 皆標準配備搭載 16 支音響揚聲器的 harman/kardon 高傳真音響系統。
全新 BMW 2系列Gran Coupé 整合雙 10.25 吋虛擬數位儀錶及中控觸控螢幕，導入品牌最新的 iDrive7.0 使用者系統與智能衛星導航，同時結合 BMW 車款獨有的 iPhone 手機數位鑰匙以及無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）等連結手機相關的實用配備。此外，全新 BMW 2系列Gran Coupé 全車型除標準配備實用的智慧 Comfort Access 免鑰匙系統外，全新智慧語音助理 2.0 讓您彷彿多了一位貼身助理，只要說出口語化的指令便可調整車輛多項功能。
標準配備 M 款煞車套件、ARB 防滑控制系統與彎道控制系統（Performance Control）。
標準配備 M 款煞車套件、ARB 防滑控制系統與彎道控制系統（Performance Control）。
BMW總代理汎德除推出全新 BMW 220i Edition M 之外，正 2021 年式全新 BMW 218i Edition Sport 更全面升級主動車距定速控制系統及手機無線充電裝置，總價值 54,000 元。
iPhone 手機數位鑰匙搭配智慧 Comfort Access 免鑰匙系統。
iPhone 手機數位鑰匙搭配智慧 Comfort Access 免鑰匙系統。
2021 年式全新 BMW 1系列及 BMW 2系列Gran Coupé 車型價格表

車型

建議售價(萬元)

重點配備

BMW 118i Edition Sport

159萬

Sport Line風格套件
雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能
雙前座跑車座椅
Sensatec皮質/高級織布內裝
智慧Comfort Access免鑰匙系統
全數位虛擬座艙
手機無線充電裝置
主動車距定速控制系統
智慧語音助理2.0
iPhone手機數位鑰匙
無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
BMW 218i Gran Coupé Edition Sport

169萬

BMW 118i Edition M

169萬

M Sport套件
18吋M款專屬輪圈
M款多功能真皮方向盤
雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能
M雙前座跑車座椅
Alcantara麂皮/高級織布內裝
智慧Comfort Access免鑰匙系統
手機無線充電裝置
BMW 218i Gran Coupé Edition M

179萬

(接上頁)
全數位虛擬座艙
主動車距定速控制系統
智慧語音助理2.0
iPhone手機數位鑰匙
無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
BMW 120i Edition M

189萬

M Sport套件
M款煞車套件
18吋M款專屬深色輪圈
黑色高光澤外觀套件
M款多功能真皮方向盤
雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能
M雙前座跑車座椅
Alcantara麂皮/高級織布內裝
智慧Comfort Access免鑰匙系統
全數位虛擬座艙
手機無線充電裝置
主動車距定速控制系統
harman/kardon高傳真音響系統（16支揚聲器）
智慧語音助理2.0
iPhone手機數位鑰匙
無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
BMW 220i Gran Coupé Edition M

199萬

BMW M135i xDrive

250萬

xDrive智慧型可變四輪傳動系統
電子懸吊系統
M款運動化轉向系統
M款煞車套件
M Performance專屬鈰灰色外觀套件
M雙前座跑車座椅
Dakota真皮內裝
M款縫線安全帶
harman/kardon高傳真音響系統（16支揚聲器）
智慧語音助理2.0
iPhone手機數位鑰匙
無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay及Android Auto)
BMW M235i Gran Coupé xDrive

260萬

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