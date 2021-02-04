特企／柯佳嬿演活17歲少女的秘密　就靠這一瓶！

因《想見你》再次獲得最佳女主角的純淨仙女柯佳嬿早已是兩岸知名演員，回顧柯佳嬿一路的代表作從2011年「小資女孩向前衝」所飾演初入社會的小資女至獲獎的「想見你」中飾演女高中生；不難發現在戲劇角色中總是有不同年齡上詮釋，而她究竟是如何辦到無違和感角色轉換又是如何保持年輕Q彈的狀態？

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她透露自己的保養祕訣，除了防曬、多喝水外，最主要她的私藏保養美容聖品靠的就是每日起床後就會喝上一瓶「極胜肽時光飲」；它能幫助她不管拍戲再累，膚質依舊穩定，每天上工前都因為看到自己發亮的好肌膚而心情愉悅、自信滿滿，只要每天一瓶就能解決化妝、醫美都無法達成由內而外的好氣色。

常常被粉絲盛讚是行走在人間「仙女」的她，擁有就算用放大鏡看也不怕的仙氣好膚質，卸了妝依舊看得出令人羨慕眼紅的素顏發光肌，粉絲都希望也能擁有像柯佳嬿一樣的「仙女肌」，也因此讓「極胜肽時光飲」擁有「仙女飲」的美名。

柯佳嬿表示，想打造仙女般的好氣色，選擇「仙女飲」就沒錯，每天剛起床都被自己的透亮好氣色給徹底驚艷，滿滿的少女感，就連劇組打光師都笑說：「如果人手一瓶，打光師這行業就消失了…女明星都不需要打光了!!」

成為W l ÉCLAT品牌代言人 柯佳嬿表示，會選擇W l ÉCLAT的最主要的原因是「仙女飲」的成分中不僅僅添加了魚膠原蛋白還添加了鰹魚彈性蛋白，融合海洋與天然植物萃取，無香精、防腐劑、非基改，經專業科學研發與測試和完整研究數據，每個細節都不馬虎，所有成分皆具生產履歷，讓她非常的認同與信賴，想把這好的產品與大家分享。

幾歲都希望能夠擁有年輕透亮的肌膚，過了25歲後最明顯的改變，除了代謝變慢外，肌膚的澎潤和彈性也減少了，儘管在肌膚表層塗抹各種保養品，但還是常常一覺醒來感到一臉倦容疲憊，加上紫外線及空氣的汙染、生活作息的不正常、工作的壓力、暴飲暴食，導致膠原蛋白流失肌膚老化問題也提早到來，想要減緩暗沉缺乏彈性的蒼老肌膚，可就需要找到肌膚問題的根源，也就是膠原蛋白！膠原蛋白位於真皮層，具有讓肌膚光滑細緻，保持水潤彈性功能；通常護膚產品只能透針對表皮層進行修護，並無法充分到達真皮層；換而言之，我們需要另外尋找一條進入皮膚底部的方式來補充肌膚所流失的膠原蛋白，因此除了外在保養，內在的保養更為重要，服用膠原蛋白成分營養品已成了現代人必備之一，從內在喝出美麗才是真正的決勝關鍵！

5大成分+專利科技

2020年W l ÉCLAT與全球膠原蛋白權威大廠-大江生醫共同研發，突破膠原蛋白不易吸收、快速流失，容易被胃酸破壞的問題。一般市售膠原蛋白成分取得大多來自牛、豬或魚鱗，「W l ÉCLAT極胜肽時光飲」嚴選5大成分和專利科技，双蛋白配方，除了選自加拿大深海鱈魚魚皮淬煉擷取的膠原蛋白肽，還添加了原物料稀有昂貴的鰹魚彈性蛋白肽，運用專利科技Double Nutri機能微粒技術把所有成份均質化為紅血球1/9大小的微粒，經臺大醫院IRB人體功效數據顯示提高生物利用率，喝一瓶Double Nutri飲品等於喝相同劑量產品2.33瓶!

「專利Double Nutri機能微粒技術」將效性成分均質化為微米級的功能，將所有成分徹底融合，且形成平均粒徑僅有1~3μm約為紅血球1/9大小，提升成分穩定性，無需體內物理消化的介入，即可快速開啟吸收生化流程，經由專利製成技術結合水脂溶養分、天然植物膠體、機能性成分，搭配抗光抗氧化技術，完整保留穩定效性成分，完美吸收水溶及油溶營養素，台大醫院IRB人體實驗證實，經微乳化後的維生素C，可提升至約2.3倍的吸收率！ 1.94倍極速吸收，持續八小時，一瓶抵2.33瓶。