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主管伸手摸內衣肩帶！正妹主播「檢舉性騷擾」　結果曝光

娛樂中心/綜合報導

2021-02-04 13:23:41｜2021-02-04 13:40:50

▲郭奕均自曝曾遭主管性騷擾。（圖／郭奕均臉書）
▲郭奕均自曝曾遭主管性騷擾。（圖／郭奕均臉書）

藝人雞排妹（鄭家純）日前指控尾牙主辦方老闆、翁立友性騷擾，風波越演越烈，在網路上掀起兩派論戰之外，不少藝人也紛紛出面表態，對此，正妹主播郭奕均得知後相當氣憤，無法接受把炒熱氣氛拿來當作不尊重女性的藉口，她也透露自己曾遭主管吃豆腐，主動向部門投訴後，卻因為證據不足而失敗，讓她相當無奈。

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「有踏入職場的女性都會知道，這個社會上，多少公司男性高層會利用權位和職位，說出不恰當的言論，或做出逾矩的行為」，郭奕均透露自己剛出社會時，曾有一位主管會在無意間觸碰她的手，然後說出「我可以為了妳跟我老婆坦誠」之類的話，甚至還在聊天時撫摸她的背，「我隱隱感覺他的手指在我內衣肩帶游移，更別提他有多愛開黃腔」。

當時自認還是菜鳥的郭奕均，面對一個職權比自己大很多的主管，坦言內心不斷出現「剛剛發生了什麼事？他不是故意的吧？」等想法，「不敢相信有人會這麼明目張膽，更不可能賭上自己在公司的未來」，擔心影響工作的郭奕均，選擇默默忍受。

忍無可忍後，郭奕均決定和公司相關部門反映此事，未料最後得到的結論是，「因為沒有證據，也沒有拍到他做出逾矩行為，所以只能盡量安排讓妳少跟他接觸」，若走法律途徑，郭奕均認為費時又不見得有效果，甚至可能連自己的名譽都賠進去，而對於質疑受害者的網友，她無奈表示：「如果妳自己遇過就會知道，當下能有毫不顧忌的勇氣，是多困難的事。」（編輯：侯家瑜） 

▲郭奕均發文聲援雞排妹。（圖／郭奕均臉書）
▲郭奕均發文聲援雞排妹。（圖／郭奕均臉書）
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▲郭奕均臉書全文。（圖／郭奕均臉書）
▲郭奕均臉書全文。（圖／郭奕均臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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