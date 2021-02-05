一本書激起小英總統的興趣！串起台灣與庫德情緣

去年12月中旬，許善德（Zanst Othman）及妻子許家華帶著兒子，一家3口開心地和蔡英文總統見面，將許善德和立委管碧玲辦公室主任陳鳳瑜合著的新書《庫德的勇氣》送給她。蔡總統告訴許善德，在英國留學時，她特別研究過庫德族，因為英國的庫德族資料很多。日前，蔡總統在臉書公布她的新年書單，這本《庫德的勇氣》也在列。台灣有關庫德的資訊很少，且幾乎都是翻譯本，這本由庫德人撰寫、帶來第一手庫德族歷史文化與政治局勢資訊的書，不但激起蔡總統的興趣，也在台灣出版界獲得注目。千里迢迢來台 組台庫家庭原本和台灣沒有任何淵源的許善德，2007年在英語學習網路上認識許家華（曾任立委蕭美琴辦公室主任），經過兩年的網路對話，兩人決定見面，許家華展開驚天動地的「庫德之旅」。當時台灣人對庫德自治區的認知，就是戰火頻仍之處，而且在台灣無法取得伊拉克或庫德自治區的簽證。在親友的擔憂下，她先飛到敘利亞（當時尚未內戰），向伊拉克駐敘利亞大使館申請簽證，經過1個月才拿到簽證，搭飛機到約旦安曼機場，再轉機到庫德自治區的首都艾比爾。許家華在庫德自治區待了40天，兩人決定牽手走下去。後來就換成許善德排除萬難來台灣，當時伊拉克首都巴格達恐怖攻擊事件不斷，相當危險，他出高價託人到巴格達代辦護照，等了許久，終於拿到護照後，申請台灣簽證又是一個關卡。伊拉克被台灣政府視為特定國家，必須有特殊理由才能申請簽證，他向約旦的台灣代表處申請簽證，遭到婉拒；最後是當時立委、現任台南市長黃偉哲協助出具邀請函，他才取得簽證，踏上台灣土地。2009年來到台灣，許善德結婚定居下來。從一句中文都不會講，到最後拿到中興大學國際政治碩士學位，在台灣四處受邀演講，更以中文出版新書，交出在台灣生活11年的成績單。他和許家華組成的「台庫家庭」，在兒子睿睿出生後更充實擴大。去年取得台灣國籍的許善德說，這樣一家3口出國比較方便，不必每次要分開走不同櫃台。被問到是否不想成為伊拉克人，才歸化台灣籍？他沒有直接回答，只說明，庫德人有自己的語言和文字，在學校學的是庫德語，伊拉克人講的阿拉伯語，對他們而言，就像外國語一樣，「去伊拉克的大使館，像是外國人。」他的表妹去伊拉克大使館，還必須帶一個翻譯，「這些問題不是不想當伊拉克人的問題，跟政治無關，而是一種人民的困擾。」庫德族求自主 獨立路艱辛庫德人是生活在中東地區最古老的民族之一，人口3000萬以上，世代居住的地方叫庫德斯坦，有強烈的民族認同；但庫德人的命運，一直被國際政治擺布。第一次世界大戰後，戰勝的協約國，為了處置戰敗的鄂圖曼土耳其帝國領土問題，與之簽訂《色佛爾條約》（Treaty of Sevres），條約中明載讓庫德人以公投方式決定自己的命運，但因條約其他內容太嚴苛，土耳其民族主義者凱末爾發起武裝抗爭，擊敗協約國軍隊，迫使英法等國重新簽訂《洛桑條約》（Treaty of Lausanne），土耳其共和國正式成立。這也宣告《色佛爾條約》成為一張廢紙，庫德斯坦被土耳其、伊拉克、伊朗和敘利亞4個國家所分割占領。這種瓜分結果，讓庫德人成為4個國家中的少數民族，庫德獨立建國夢碎，從此開始100多年來艱辛的獨立抗爭之路。庫德人曾發動數十起武裝起義，但都被壓制。伊拉克獨裁者海珊統治時，屠殺居住在伊拉克北部的庫德人；當時九歲的許善德，全家在寒冬中翻山越嶺逃亡到伊朗，逃難途中家人失散，他們後來返鄉，才知道大哥和阿公阿嬤已在戰亂中喪生。1991年波斯灣戰爭，伊拉克庫德族利用美軍宣布北部禁航區的機會，將海珊政府政治勢力驅逐，建立自治區政府。2003年美國出兵推翻海珊政府後，庫德人與新成立的伊拉克政府訂定協議，「庫德自治區」取得真正的自治。美軍撤離伊拉克後，恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）興起，和伊拉克政府軍展開內戰，2014年內戰擴大，伊斯蘭國大舉攻占伊拉克北部和中部地區，包括伊拉克第2大城摩蘇爾。伊拉克政府軍束手無策之際，伊斯蘭國進一步入侵庫德自治區，卻被庫德敢死隊驅離，英勇的庫德軍進一步控制了石油大城基爾庫克。因為控制了庫德族傳統領地基爾庫克，有了石油收入，為庫德自治區帶來前所未有的繁榮，各種建設突飛猛進。因為領土擴大、有油田收入，時值伊拉克政府孱弱，加上當時自治區總統巴爾札尼的政治私心，2017年6月，巴爾札尼宣布當年九月將舉行庫德獨立公投。包括美國等國際社會，一面倒反對庫德獨立公投。彼此不和的伊拉克、伊朗和土耳其等國，甚至聯合用經濟手段牽制、舉行軍演，試圖阻止庫德獨立公投。但庫德自治區公投像一枝射出的箭，沒有回頭路。公投結果，以9成2壓倒性比率支持獨立；但這個結果並沒有為庫德自治區打開獨立之路，反而讓自治區陷入孤立與經濟困境。獨立公投代價大 值得借鏡公投後，伊拉克政府軍和庫德軍內戰，包括基爾庫克等領土又被伊拉克軍隊奪回，伊拉克政府凍結每年應給予自治區的分配款，過去自治區自行管理的機場與邊境，也由伊拉克政府收回管理。庫德人視為好友的美國，毫不同情庫德自治區的遭遇。許善德分析，庫德獨立公投之後的挫敗，顯示當時獨立建國不是庫德人最好的選項與時機，自治區內部也有很大的政治問題，未經充分討論就貿然舉辦公投。他說，伊拉克政府應給自治區的分配款，去年一整年只付了4個月，因為經濟問題，現在變成庫德人對自己的政府不滿意。從庫德獨立公投付出的代價，轉頭看台灣，許善德強調，以他個人觀點而言，台灣目前的情況是很好的，「不要後退也不要往前，」亦即不必親中，也不要尋求獨立，「蔡英文總統把現狀維持得很好。」台灣一樣有鄰國的問題，而且無法否認的，中國是一個大國；惟有深化民主、厚植實力，不輕易將自己置於統獨的危險中，才是眼下最好的選擇。