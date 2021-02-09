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多出來的時間不該用在等待　升級「它」破解蹉跎光陰

生活中心/綜合報導

2021-02-09 17:00:00

▲平常想要沖咖啡或煮泡麵，若隨時都有夠用的熱水，對我們更是省時又方便。（圖／photoAC）
▲平常想要沖咖啡或煮泡麵，若隨時都有夠用的熱水，對我們更是省時又方便。（圖／photoAC）

說起飲用水，常溫水還是冰水，對於現代人來說隨手可得，不管是在家中還是外頭，自備、購買都不難，不過到了每年10 月後的東北季風以及寒流報到，人們不只需要外在保暖，就連喝下肚的水也得暖呼呼的，像是今晚想來點熱飲，或是煮個熱湯麵時，是否曾經遇過熱水不夠用，得餓著肚子花上一段時間等待熱水沸騰。其實，想要即時取得純淨的熱水並不難，只要有「3M HEAT2000觸控式熱飲機」，除了隨時提供足夠的飲用熱水之外，還能點綴美化居家空間。

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平常想要沖咖啡，晚上想要煮泡麵，都需要有即時的熱水，經過調查，傳統煮咖啡的時間大約要15分鐘、煮泡麵約10分鐘，在想吃東西的時侯還要花時間等待熱水煮沸，實在是很沒有效率。如果，隨時有夠用的熱水，省下等待的時間，就可以多陪陪家人，或是自己能多花一點時間追劇，我們的生活，不是就更完美了呢？

▲3M「HEAT2000」觸控式熱飲機，「連續補水設計」可改善手動加水的麻煩。（圖／品牌提供）
▲3M「HEAT2000」觸控式熱飲機，「連續補水設計」可改善手動加水的麻煩。（圖／品牌提供）

走進電器行， 電熱水壺，熱飲機琳瑯滿目，近來氣溫偏低，這類產品搜尋度和購買率增加，想要選擇一台適合的熱飲機，幾個功能不可少，像是基本的「連續補水設計」，可改善手動加水的麻煩；「高效過濾技術」，讓出水純淨無雜質，全家人不必再用自己的身體來實測水質；「煮水安全防護」，讓燒水沒壓力，不用擔心煮水乾燒，一家大小都安心；另外，「連續出水量」也是關鍵，從個人餐到全家大鍋煲湯，若有一台出水量可達2500c.c.的熱飲機，就不用擔心熱水不夠的問題。最後，「櫥下型」的設計，將主機放在流理檯下安裝，大大節省了流理檯面空間， 是近來不少家庭考慮熱飲機的選項之一。

▲3M「HEAT2000」觸控式熱飲機，「櫥下型」的設計，將主機安裝在流理檯下，大大節省了流理檯面空間，
▲3M「HEAT2000」觸控式熱飲機，「櫥下型」的設計，將主機安裝在流理檯下，大大節省了流理檯面空間， 是近來不少家庭考慮熱飲機的選項之一。（圖／品牌提供）
綜合以上的條件， 3M「HEAT2000」觸控式熱飲機，擁有過濾和加熱功能，滿足冷熱水即取即用的需求，搭載316不鏽鋼加熱管加上Strix防空燒元件防乾燒和4.2公升加大型304熱桶，以及精美又帶有科技感的電控式無壓龍頭，方便又直覺性的操作，不管是注重水質純淨的哺乳媽咪，或是同住家中的長輩或小孩，3M「HEAT2000」可說是全家人完美的飲水管家。從生活點滴中改變起，能有一杯即時、乾淨的熱水，不必再因等待，浪費自己和家人的相處時光。


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