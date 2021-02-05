過年大掃除必備攻略！譚敦慈：掌握順序省時又省力！

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掌握打掃順序，省時省力又有成就感！
在打掃開始前，先來聊聊打掃順序，避免瞎忙。譚敦慈護理師表示，想要打擾乾淨又省時省力，順序相當重要。舉個簡單的例子，民眾打掃很常不自覺就先從掃地開始，然後開始整理書櫃、衣櫃等，但這樣的順序就容易才剛掃完地，又有新的毛髮、細屑等掉落地板。就算是先整理好櫃子再掃地，別忘了，還有天花板。
因此建議順序可由上而下、由小到大、由裡到外，先整理高處的如天花板，再整理櫃子等物品，掃地、拖地可以放到最後做個完美的句點。如此錦然有序，有助於避免瞎忙浪費時間，打掃起來階段性看得到成果也有成就感，更有利於避免重工。
打掃客廳、臥室 乾溼乾原則避免揚起灰塵
重點１：一般傢俱
了解打掃的順序後，從性質較相似的客廳、臥室等處開始，
此處最麻煩的問題想必就是各種傢俱等處上的灰塵。對於灰塵不少人會以雞毛撢子做清潔，譚敦慈護理師表示較不建議。因為雞毛撢子通常無靜電作用，一揮便揚起灰塵，不僅容易弄髒該處的環境，也容易引起過敏。建議可選用靜電除塵紙或一般的乾抹布擦拭，將灰塵先抹去，其後再用溼抹布清潔，最後再用一次乾抹布擦乾，避免潮溼。以「乾、溼、乾」的打掃方式進行，如此便可以簡單的清除又不揚起灰塵。也提醒在清除灰塵時最好戴上口罩，特別是雞毛撢子的愛好者。
重點２：一般物品
譚敦慈護理師指出，大掃除很常見一個現象，就是又買收納箱，應掌握一個重點觀念「斷捨離」，避免物品堆積影響生活空間，也容易藏汙納垢、堆積灰塵、發霉等。以最常囤積的衣物來說，譚敦慈護理師建議，囤放一、兩年的物品就可以考慮是否丟棄或回收，因為放了這麼久的時間，其實也代表著幾乎很少或根本沒在用。有趣的是，或許還會發現這些東西基本上是差不多、甚至重複的東西。
重點３：冷氣
冷氣也是客廳、臥室必備傢俱之一，不過不少人常常一放就是好幾個月才清潔，譚敦慈護理師表示，冷氣即便沒有使用，也應定期的清理，以避免內部灰塵及發霉，使用前更是要確保乾淨，以避免吹出來的風讓整個室內空汙紫爆，其細菌、病毒量恐達50~60倍之多。
清潔重點著重在過濾網及外殼、內部三處，過濾網洗過要記得晾乾再放回去，以避免潮溼又再度發霉。外殼、內部再以前述「乾、溼、乾」的方式進行清潔，勾不到的地方可用刷子輔助，去除不掉的汙垢可用清潔劑加強。待過濾網晾乾後再放回去即可。
重點４：窗簾
對於較棘手的窗簾，譚敦慈老師表示，雖然麻煩，但最好的方式還是拿下來洗過一次，晾乾後再掛回去。若真嫌麻煩，可用滾筒沾黏，但也還是建議先拆下來，放平後再黏為佳。
浴室、廚房２重點：酸性入浴室，鹼性入廚房！
重點１：浴室
在浴室打掃方面，主要問題著重在鏡面、玻璃門上難清的水漬，以及各角落的霉斑和馬桶清潔。譚敦慈護理師表示，浴室清潔以酸性清潔劑為主，鏡面、玻璃門難清的水漬、汙垢，可先抹上醋，靜置一段時間後便容易擦掉。不過此方法整個環境味道可能會比較差，也可以使用溼紙巾沾檸檬酸，此方法也容易清潔。各角落的霉斑則建議可以先抹上漂白水。而馬桶除了用清潔劑以外，也可以使用可樂做清潔，相當有幫助。
值得注意的是，不論是鏡面抹醋、牆角抹漂白水、馬桶倒可樂等方式，要清除的快又乾淨，需要視污垢的頑強程度靜置一段時間，因此建議可以在大掃除的前一天就先抹上靜置，隔日大掃除便可以省下大把的力氣。在打掃的時後也應注意空氣流通，並戴上口罩，以避免氯氣傷害。
重點２：廚房
廚房清潔最主要就是各角落的油垢、餐具收納處的清潔、以及餐具的清潔與放置。譚敦慈護理師指出，各角落的油垢清潔方式不同於浴室，應用鹼性的材料，小蘇打就是最佳代表，可用小蘇打來做清潔。
餐具收納處雖然麻煩，但一年一度的大掃除，建議先將所有餐具取出做一次清潔，其後可放置防潮紙巾等物品避免潮溼，日後定期更換即可。整理好收納櫃後便可以好好的清潔餐具，但也要注意晾乾餐具的置物架，此處最容易因為潮濕而發霉，應多加留意，確實清潔。各餐具清洗後，應先晾乾再放進烘碗機，以避免烘碗機潮溼長霉。待晾乾後放進置物櫃便大功告成囉！
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