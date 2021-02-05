台積電是外國人的？分析師曝「關鍵組成」：頭家另有其人
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 15:29:56
有「護國神山」之稱的台積電（2330）近期話題不斷，更成為全球企業爭相合作的晶片供應商。不過有也不少網友認為，因為外資法人持股占比相當高，無法當成完全的台灣企業。對此，分析師陳相州則用不同面向分析解釋。
分析師陳相州在臉書粉專「股添樂 股市新觀點」發文提到，「台積電真的是外國人的嗎？」若單純以持股占比來說，外資的確是名義上的老闆，而且佔了絕大多數，不過外資通常是機構法人，「它們的背後代表的是來自世界各地的資金，這些資金主要是財務投資，並沒有介入經營」。陳相州繼續解釋，以「實際掌控經營決策的角度」來觀察，台積電董事會裡面有4席董事、5席獨董。4席董事裡面除了雙執行長外，另有1席董事及1席國發基金代表，且「多半都是台灣人，從這個角度來看台積電無疑是台灣的企業」。若從股東人數角度來看，陳相州提到，從109年開放零股交易之後，台積電多出許多散戶，「目前台積電總股東數逼近80萬，有79萬都是台灣散戶，如果以『人頭』來看，散戶反而比較像是台積電的老闆」。不少網友看完後，也紛紛在下方留言回應，「我散戶我驕傲」、「我有26股算股東嗎」、「很多境外基金台灣人買的也持有台積電，所以潛在比例可能更高」、「79萬分之1報到」、「我是沒買的小黃人」。（編輯：潘毅）