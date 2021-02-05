你的失智症機率有多高？一招讓老年癡呆風險少4倍

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許多人邁入不惑之年，累積了大量的專業知能與實務經驗，逐漸在職場上嶄露頭角，擔任公司高層管理者或領導者，而重要的計畫及決策都需要透過大腦的CEO-執行功能，才能有效地執行與決定。
大腦功能與身體機能一樣，會隨著實際年齡而逐漸下降，特別是在中年之後，會更為明顯。因此，科學家們無不努力想要找出能讓大腦運作維持在高檔狀態的方法，讓專業能力不受大腦機能退化影響，能持續在往後職涯中大放異彩，甚至再創高峰。
根據過去的研究，統整了可能會危害認知功能的因子，並對應不同的分數，累積的分數越高，表示認知功能退化的機率就越高，也代表著未來越有可能罹患失智症
可以發現「年紀」確實是一個危害認知功能的因子，特別是過了47歲之後風險逐步提高。另外，透過「性別」因子看到，男性朋友應該要更注意保養自己的大腦。
值得慶幸的是，除了「年紀」與「性別」這兩個因子無法逆轉之外，其它如：受教育的時間、血壓控制、體重管理、總膽固醇數值及身體活動等因子，都可以透過特定的方式以及建立良好的生活習慣來加以改善。
根據2018年最新美國身體活動指引方針所公布的報告中指出，累積每週150分鐘的身體活動，可以有效降低血壓及肥胖機率，若運動強度能達到中等強度以上，對於控制體重的效果可能更好。透過保持良好規律運動的習慣（1分），就可以避免BMI（2分）及血壓超標（2分）的情形，絕大多數的人可以在這個評估表中，輕易地降低罹患癡呆症的機率至少達4倍之多（16.4%降至4.2%）。
值得注意的是，抽菸與否2、糖尿病及沮喪症狀1，這些雖然不在上述的評分表中，但也已被證實是降低認知功能的危險因子1。在2018年美國身體活動指引方針，同樣指出透過從事規律的身體活動，能有效降低罹患糖尿病機率及減緩沮喪症狀，而運動量越高（增加強度、頻率或時間）效果越好。因此，在每天所設定的7000步中，可以進行20至30分鐘的中等強度運動（跑步、游泳、球類運動等），不僅能塑造良好的身、心理狀態，更可以讓大腦保持在最佳效能，在工作崗位上持續發光發熱。
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本文為《運動與大腦學術與科普應用平台》授權刊登，原文出處：〈成功者的大腦 延續成功的狀態，運動吧！〉