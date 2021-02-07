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川普離開白宮　台美關係更麻吉　背後推手竟是她

文/財訊雙週刊

2021-02-07 08:30:00

蕭美琴拿到主辦單位的正式邀請函，參加美國總統拜登就職典禮，意義非凡。
▲有別於過去我駐美代表透過美國國會議員邀請參加，蕭美琴拿到主辦單位的正式邀請函，參加美國總統拜登就職典禮，意義非凡。（圖／財訊雙週刊）
美國民主黨籍總統拜登贏得美國大選以來，台灣少數人一直不能接受共和黨前總統川普落敗下台的事實；藍營政治人物及部分學者更認為民進黨「押錯邊」在大選中挺川普，將面臨台美關係惡化的窘境。不過，近日一連串發展，讓唱衰台美關係的人臉都被打腫了，台美關係又再進化至新的階段，這背後到底有何祕辛？
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我駐美代表蕭美琴獲得台美斷交以來第一次正式邀請函，出席拜登就職典禮；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會人事聽證會上，表明拜登政府將延續對台承諾、協助台灣自我防衛及支持台灣參與國際；而拜登上任沒幾天，針對中國軍機大舉擾台，美國國務院罕見地發表聲明，要求中國停止對台軍事威嚇。
拜登團隊短時間內的幾個大動作，讓台美關係進展比想像中順利。在美中關係已產生結構性變化，台灣的戰略地位與民主經濟發展受矚目等條件下，未來台灣的角色絕不會被弱化。
檢視拜登政府的國安與外交團隊，不少核心人士和台灣有不錯的情誼。民進黨人士指出，美國民主黨重視自由、人權，和民進黨的價值觀接近，因此兩黨本來就往來密切；尤其母親是美國人、曾在美國求學的蕭美琴，和民主黨很多人都有深厚情誼。2007年，蕭美琴在民進黨立委黨內初選落敗後，接受曾任美國副國務卿的史坦伯格（James Steinberg）邀請，到他任教的德州奧斯丁大學訪問，她還在史坦伯格家住了兩星期。
蕭美琴和布林肯的長久友誼，更廣為人知。美國共和、民主兩黨的政策幕僚，在野時常轉往智庫任職。據了解，布林肯任職智庫時有一次舉辦活動，蕭美琴要協助參與，請民進黨新潮流系創立的「春雨文教基金會」幫忙，為此，時任春雨基金會董事長邱太三，還主導修改章程，讓春雨基金會得以從事國際活動。
蔡英文2015年以民進黨總統候選人身分訪美時，時任副國務卿的布林肯在國務院接待蔡英文，並安排蔡英文赴白宮與國安人士會晤，給了蔡英文史上最高規格的訪美待遇。
此外，我國國安智庫「遠景基金會」12月舉辦座談會時，尚未被正式任命為白宮國家安全會議「印太事務協調官」的坎貝爾（Kurt Campbell），也大方以視訊方式參與，表達對台灣的支持。
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