房市／萬芳醫院捷運站位處中心 受新屋帶動房價漲
財經中心/綜合報導
2021-02-09 08:00:00
萬芳醫院捷運站周邊區域因位於文山區中心點、交通方便、又近萬芳醫院、中國科大商圈，過去交易價量持穩，去年因有新大樓交屋而交易量成長，平均單坪價格也站上5字頭。
萬芳醫院捷運站周邊區域因地理位置位於文山區的正中心，往北去大安信義區、往南去新店，離景美、木柵都不遠，而緊鄰萬芳捷運站，也是文湖線上乘載量很大的站點，另外，萬芳醫院商圈、中國科大商圈的生活機能都很成熟。根據信義房屋統計捷運周邊站點行情資料，去年萬芳捷運站周邊的交易量為275件，較前年成長2.3%；而平均單價去年為50.59萬，較前年成長5%。信義房屋萬芳捷運店店長林佳穎表示，去年萬芳捷運站周邊正好有三棟老屋重建的新大樓交屋，因此交易量增加，也受新成屋拉抬當地中古屋房價，平均單價站上5字頭。 過去萬芳捷運站周邊的房價都很持穩，平均單價多落在44至48萬之間，林佳穎表示，萬芳醫院捷運站周邊，多是老公寓居多，中古大樓僅有2、3棟，市區內沒有建地，因此新建案不多，也因較少新成屋拉抬房價，因此多年來房價漲幅不大。林佳穎進一步表示，去年房市環境熱絡，也影響房價與屋主惜售意願，部分新大樓成交價落在62至68萬，而公寓的平均單價則落在48至50萬。