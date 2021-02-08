新台幣 555 萬元起 全新 BMW M3 Competition / M4 Competition 正式在台展開預售

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全新世代 M3 及 M4 於去年 (2020) 9 月發表，外觀方面具有專屬的車頭設計，全新大型雙腎水箱護罩以黑色烤漆點綴，搭配進氣孔造型更張揚的前保險桿，展現性能車應有的侵略性。車側方面則明顯可以看出與一般 3 / 4 Series 不同加寬車體輪廓，Competition 車型採用前 19 吋、後 20 吋 M 專屬鍛造雙輻式輪圈，車尾的四出尾管與空氣分流器造型以及保桿兩側的直立式反光片都讓人不容錯過，也是分辨與標準車型最大的特點。
內裝方面，M3 與 M4 採用駕駛導向座艙設計，運用大量碳纖維打造飾板，配備 12.3 吋全數位虛擬座艙 (含 M 專屬儀錶)、M 專屬車況抬頭顯示器、紅色啟動按鈕、手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統、無線充電裝置及 M4 Competition 專屬的 M 個人化賽道參數設定，而 Racing Package 版本還導入首見的 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，座椅換上 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅，不僅具備簍空設計，也較標準版 M 專屬跑車座椅減輕 9.6 公斤。
動力配置方面，M3 Competition 與 M4 Competition 均採用 M TwinPower Turbo 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 510hp 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配含 Drivelogic 換檔邏輯的 M Steptronic 8 速變速箱及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成。
底盤方面，M3 Competition 及 M4 Competition 採用前鋁合金雙 A 臂搭配後鋁合金多連桿懸吊系統，配備 M 款跑車化電子懸吊系統、M 款運動化差速器、M Servotronic 車速感應轉向輔助、高性能複合式煞車系統等，並可選配 M 碳纖維陶瓷煞車。
BMW M Car 向來擁有一批愛好者支持，此回大改款的 G80 M3 與 G82 M4 憑藉更嶄新的面貌與精進的性能表現，可望刮起國內性能車界的新旋風。