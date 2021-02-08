歡慶問世 10 週年 Nissan 在歐洲市場推出 Leaf10 特別版

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Leaf10 採用白色車身搭配黑色車頂塗裝，在車外後視鏡蓋、A 柱、車頂邊緣及行李廂蓋飾板等處加入專屬的紋路設計，C 柱飾蓋加入 Leaf10 專屬字樣，配備方面則擁有車內 Wi-Fi 熱點、Nissan Connect Services 車聯網路服務、IBSI 智慧型車側碰撞預警系統、ProPILOT 半自動駕駛輔助系統及 e-Pedal 油門煞車整合控制系統等。
Leaf 車系自 2010 年登場以來已發展出 2 個世代，原廠統計全球售出的 Leaf 已行駛 160 億零排放的里程，換算約減少 25 億公斤的二氧化碳排放量。Leaf 車系推出以來也獲得 2011 歐洲年度風雲車、2011 世界年度風雲車、2011 日本年度風雲車及 2012 日本年度風雲車等殊榮，成為最暢銷的電動車款之一。
Leaf 在全球的產地計有日本、美國及英國，供應 59 個市場，除了提供電池容量 40kWh 及 60kWh 的乘用車型之外，在 2018 東京車展時還推出 Leaf Nismo RC 電動賽車，搭載單馬達，綜效輸出馬力為 240kW，最大扭力達到 640Nm，搭配四輪驅動系統可於 3.4 秒內完成 0-100km/h 加速。去年 (2019) 更推出基於 Leaf e+ 所打造的 Leaf 雙馬達原型車，前後軸各安裝一組 EM57 電動馬達構成電子四輪驅動，最大馬力 304.4hp ，峰值扭力 680Nm ， Nissan 宣稱此套電子四輪驅動系統可自主以最佳化的方式分配前後扭力，還可獨立控制各輪煞車以達成更高的過彎極限，展現 Nissan 電動造車技術。
Nissan 目前正積極推動 Nissan NEXT 轉型計畫，預定在 2023 年前售出 1 百萬輛包括 e-POWER 或純電動系統的電動化新車。國內市場方面，第二代 Leaf 已在總代理裕隆日產的規劃之下於去年 (2019) 9/25 採用單一編成上市，建議售價為新台幣 149 萬元，試駕報導 [請按此參閱]。