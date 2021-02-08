日蝕靈魂再進化　Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC

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●外觀車頭與車尾重新設計。
●觸控螢幕位置與中央鞍座功能按鍵進行調整，換搭 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機。
●簡化車系、售價調降，提供兩個等級(2WD 卓越型、S-AWC 旗艦型)。
●底盤彈簧、減震筒重新調校。
●取消後座前後滑移機能。
●車長增加 14 公分，行李廂容積加大 15%。Mitsubishi Eclipse Cross 以承襲品牌過往經典雙門跑車作品 Eclipse 之名於 2017 日內瓦車展推出，並於同年底在台灣市場發表。經過三年的時間，Mitsubishi 於 2020 年底推出小改款車型，這次國內也是全球首發的市場之一，同樣由順益汽車通路獨家販售。全車系編成較小改款前略有簡化，僅提供 2WD 卓越型 (106.9萬)、S-AWC 旗艦型 (115.2 萬) 兩款。
小改款 Eclipse Cross 車尾加長 14 公分，進而提高後行李箱空間表現。車身尺碼分別為 4,545×1,805×1,685mm（全長×全寬×全高），軸距為 2,670mm。Eclipse Cross 外觀造型取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0硬派風格造型，在這次改款上加入品牌最新樣式的分離式頭燈組，呈現相當肌肉感的面容，視覺侵略性相當濃厚。車側方面則保留原先的流線線條與斜背車頂線條設計，呈現出 Coupe Like SUV 的風格。車尾雖然維持高聳的臀部線條，但取消原本的貫穿式燈組設計，導入新式的迴旋鏢尾燈，同時尾門也透過六角盾設計嶄露備胎的意象。除此之外，國內引進的規格選用日規 PHEV 高端的外觀設定，例如水箱護罩為黑色鋼琴烤漆，後保險桿下方也採用同車色烤漆處理，但很可惜的是輪圈仍維持舊款的 18 吋造型。
後保險桿下方採用與日規 PHEV 車型相同的同車色烤漆處理。
引擎蓋前緣的燈組分別是 LED 日行燈與方向燈，狹長的設計營造出相當侵略性的風格。
18 吋雙色切削鋁圈與改款前相同，配胎尺碼為 225/55 R18。
前座儀表板大面積採用軟質塑料，而在門飾板部分亦然，內裝質感營造在水準之內。相較於外觀的變化，內裝的鋪陳則保持不變，維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台。大量使用黑色搭配銀色飾板，座椅為淺灰色真皮材質，並配備多項功能配備，包含雙前座電動座椅 + 電熱功能、HUD 全彩液晶抬頭顯示器、雙區恆溫空調...等等，不過多媒體主機在這次改款上則是選擇取消原裝主機，改採用 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機，中文化的操作介面較吻合國內消費者的喜好，可支援 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能也展現更多元的擴充性。唯獨過往搭載在旗艦型上 Rockford Fosgate 音響系統、360 度環景在這次改款後取消，實屬可惜之處。
三幅式方向盤造型不變，後方的換檔撥片為固定式設計，駕駛能在 D 檔位模式下進行介入切換操作，提供更自主的動態駕馭。
儀錶板採用傳統的雙圓式類比設計，中央的彩色行車資訊閱讀性算水準之上。
HUD 反射板為電動伸縮設計，並附有外蓋可完全隱藏，作動時的科技感不賴。
全新的 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機雖然整合度沒有原裝主機優異，但更大的尺寸以及中文化界面相信對於普遍消費者來說是更加親民。
雙區獨立恆溫空調為全車系標配。
雙前座具備少見的加熱功能，而 S-AWC 超能全時四輪控制系統可選擇三種操控驅動模式：自動模式、雪地模式、砂石路面模式，讓駕駛者可根據不同路面選擇適當的模式，達到最佳的行路表現。
前座椅發泡棉設定偏軟但適中，腰部以及腿部甚至肩部均有非常足夠的支撐力道，但若有腰靠可以調整相信舒適度會更加分。另外雙前座 8 向電動調整的功能在同價位對手之間也是少見的配置。
後座取消前後滑移的功能，在固定的基準點之下仍保持不錯的膝部與頭部空間。椅背具備 5 段調整機能，加上三顆獨立的頭枕，整體的舒適度算在水準之內。
旗艦型標配全景天窗，前座可開啟而後座則為固定式採光玻璃設計，至於遮陽簾則是前後獨立電動控制。
在這次改款，原廠並無針對後方無冷氣出風口部分進行強化，相當可惜。
12V 電源亦保留下來。
ADAS 與 HUD 各類開關按鍵集中於儀表板左下方，但怠速自動熄火開關的位置列於圖中更下層的地方，實際操作略有不便。安全防護方面，Eclipse Cross 全車系標準配備 7 氣囊，且 e-Assist 主動安全科技也不再分等級，FCM 主動式智慧煞車輔助、LDW車道偏離警示、AHB 智慧型遠光燈系統、ACC 主動車距控制巡航、BSW 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助、RCTA 後方來車警示系統以及 UMS 誤加速抑制系統...都是標準配備。唯獨取消 360 度環景系統令人感到疑惑，期許未來在新年式車型的配備變動上能夠補強，相信對於消費者更加有吸引力。
因車長加長 14 公分的關係，尾門設計略有改變，使得後行李廂空間在標準 5 人座之下從原本最小的 341L 提高 512L，後座 6/4 分離傾倒之後則可以再擴增至 1,159L，實用性完全不用擔心。雖然說這次小改款 Eclipse Cross 在日本市場提供全新的 PHEV 車型，但礙於國內消費者的喜好與成本考量，依舊搭載 4B40 1.5 升缸內直噴渦輪引擎搭配模擬 8 速 CVT 無段變速系統，最大馬力 163PS/5,500rpm、最大扭力 25.49kgm/2,400-4,500rpm， 2WD 車型平均油耗為 13.1 km/L，而旗艦版搭載 S-AWC 超能全時四輪控制系統，油耗表現則為 12.0km/L。Eclipse Cross 所配置的 1.5L 渦輪四缸引擎馬力輸出值對照市場上其他車款並不算大，但與變速箱的匹配性相當優秀，順踩油門即能達到預期的加速力道，一氣呵成的表現相當線性，很適合國內消費者的駕馭習慣。原廠宣稱這次改款後在底盤方面增加了後懸吊的剛性，並加強阻尼減少過彎的側傾。而 Eclipse Cross 在配置 18 吋以及 225/55 的配胎條件之下，車輛接觸於地面傳回駕駛座的路感算是清晰，且懸吊也能過濾大部分的碎震，加上座椅擁有良好的發泡棉設定，且行進間可以感受到 NVH 工程對於防火牆對於引擎噪音的抑制以及輪拱的隔音亦有優異的表現，在不採取激烈操駕的情況下整體的舒適感相當不錯。作為品牌近年來獨立開發的車種，Eclipse Cross 有別於傳統的 SUV，介於中型 SUV 與小型 SUV 之間的尺碼、獨樹一格的日系外型設計以及不俗的配備，在市場上難以找到相似的車款。這次 Eclipse Cross 的改款雖然主打嶄新外觀以及較先前更優惠的價格，但是在國內消費者注重的配備表現卻是有所犧牲，倘若能夠再提升配備的豐富度，相信將可以在原有的市場銷售基礎上再更上一層樓。