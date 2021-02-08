NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

更兇的猛禽來襲！ 全新第三代 Ford F-150 Raptor 登場

7Car 小七車觀點

2021-02-08 02:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
兼具日常生活以及工作休閒用途的 Pickup 在美國市場相當歡迎，其中 Ford 所推出的 F-150 車系更是當中的翹楚，豐富多元的車型滿足各種不同需求的消費者，是許多當地消費者的首選車款之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford 於 2020 年 6 月再度針對 F-150 車系進行產品更新，而作為 F-150 車系性能最強悍的 Raptor 車型，原廠也於日前發表第三代版本，除了外觀換上新造型與新增科技配備之外，底盤方面也導入新式的五連桿後懸吊，提供更強勁的越野能力，並添增一般道路的舒適性。全新 F-150 Raptor 將在密西根州的 Dearborn 工廠生產，預計今年夏季上市。而 Ford 也同步宣布於明年推出 Raptor R 版本，據傳將搭載 V8 引擎，帶來更強勁的性能表現。
全新 F-150 Raptor 外觀換上新式的 LED 頭燈組，而水箱護罩也同步放大與燈組相連一起。這次改款更首次標準搭載 35 吋或 37 吋的 BFGoodrich All-Terrain T / A KO2 輪胎，配備 35 吋輪胎擁有 31 度的前進角、22.7 度的通過角以及 23.9 度離去角；而配備 37 吋輪胎則有 33.1 度(前進角)、24.4 度(通過角)以及 24.9 度(離去角)的表現。
底盤方面著重於在後懸吊的升級，首次應用 5 連桿的設計，並配備新一代 Fox 電子懸吊系統、Panhard 拉桿與螺旋彈簧，可針對駕駛模式主動調整阻尼狀態，3.1 吋的直徑更能減少內部的摩擦損失，帶來出色的行路感受。
內裝方面，提供了 12 吋全液晶儀錶板、12 吋觸控螢幕、造型更加方正的三幅式多功能方向盤、全新設計後的排檔桿...等，座椅頭枕、中央扶手等處均有專屬的刺繡徽飾。最新的 SYNC 4 媒體資訊系統，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 和 SYNC AppLink 手機連結功能以及 Ford + Alexa...等應用程式。
動力部分首波提供 3.5 升雙渦輪增壓 EcoBoost V6 引擎，搭配 10 速自排變速箱，可發揮出 450hp 最大馬力，結合電子後差鎖定以及 TORSEN 前限滑差速器，採用 4:10 終傳比，結合七種駕馭模式的 (Slippery、Tow/Haul、Sport、Normal、Off-Road、Baja 和 Rock Crawl) Terrain Management System 動態管理系統，無論是在一般道路或者非鋪裝路面都能有優異的行駛能力。
國內皮卡市場逐漸發酵， 路上的 Pickup 越來越常見，但是純種的美式貨卡依舊數量不多，尤其是講求性能的高單價車型更是少中又少。但對於想追求個人風格魅力的消費者來說，無外乎是另一種新選擇。

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
83.43%16.57%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
48.05%51.95%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
52.08%47.92%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀