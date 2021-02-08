非主流的奢華掀背車　新一代 DS 4 正式登場

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全新世代 DS 4 外觀上遵循其他車款運用了品牌專屬的設計特徵，車頭採用 DS MATRIX LED VISION 矩陣式 LED 燈組，具備主動式切換功能和轉向輔助，兩側垂直式的 DS WINGS 日行燈以 98 個 LED 燈組構成，形成強烈的立體感。車側方面則可以看到一道俐落的鍍鉻窗框貫穿車頂，而 C 柱則使用亮黑色的飾板，上方還嵌入了 DS Automobiles 徽飾。車門把手採用隱藏式設計，並整合 20 吋鋁圈，展現獨特的動感魅力。
DS 4 Cross 則對應跨界風格的定位，於前保險桿下方、側裙添增銀色護板與黑色防刮材質，並使用亮黑色窗框、黑色 CROSS 字樣以及黑色行李架營造出休閒的氣息。而 DS 4 Cross 也具備沙地、雪地、泥土以及陡坡緩降的駕駛模式，提升路面的適應能力。
在車內，DS 4 車系DS 車系的飛航座艙設計理念，並大量使用「鑽石」切割的設計元素。中控台配置二組 12 吋液晶螢幕，中控臺部分是作為多媒體顯示界面，可以操作 MirrorScreen 、DS Connect 等功能，而中央鞍座上也另外提供一組 5 吋的 DS SMART TOUCH 觸控螢幕，則可以個人化所需功能。此外，座艙具有 14 隻揚聲器客製化 FOCAL® Electra 音響系統，內裝提供 Alcantara、Nappa、木紋飾板輔以縫線處理，營造出掀背車少有的高級豪華氛圍。
安全防護方面， 採用 DS DRIVE ASSIST 2.0 Level 2 等級的半自動駕駛輔助系統，具備 Stop & Go Active Cruise Control 主動巡航系統、車道維持輔助（時速30km/h時啟動，範圍在 29 km/h - 180 km/h內）、DS Park Pilot 全自動停車、盲點偵測系統、自動緊急煞車輔助系統、 DS Driver Attention Monitoring 駕駛員注意力監控系統等主動安全功能。 另外 DS 4 也具備 DS Night Vision 夜視系統，可透過前方的紅外線攝影鏡頭偵測 200 米以外的行人和物體，顯示畫面於數位儀表板當中，讓駕駛更能了解前方的道路狀況。
動力部分，提供 PureTech 汽油渦輪 (130hp、180hp、225hp) 與 BlueHDi 柴油引擎(130hp)之外，亦有 E-TENSE 插電式油電車型，結合 180hp 輸出的 PureTech 汽油引擎與 110hp 輸出的電動馬達，綜效輸出為 225hp，純電續航表現在 WLTP 規範下可達 50 公里。DS 4 為品牌定位於 C-Segment 掀背車款，在上一代車型已率先導入 Crossback 跨界風格的車型，而這次所應用 EMP2 平台打造的新世代車型把品牌所有的科技結晶注入其中，無論是配備齊全度以及豪華質感相較於德系對手都有在水準之上的表現。