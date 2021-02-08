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四缸引擎、M 款套件　全新 BMW 120i / 220i Gran Coupé Edition M 新登場

7Car 小七車觀點

2021-02-08 02:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
BMW 國內總代理汎德正式宣布 1 Series (F40)、2 Series (F44) 導入全新的 120i 與 220i Gran Coupe Edition M 的規格與售價，120i Edition M 建議售價為新台幣 189 萬、220i Gran Coupe Edition M 為 199 萬。兩者採用 B48 2.0 升渦輪增壓四缸引擎與 7 速 DCT 雙離合器變速箱，最大馬力達178匹。配備專屬 M 款空力套件、18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈等，預計農曆年假後開始交車。
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1 Series (F40)、2 Series (F44) 車系在此次 21 年式的產品更動上，其中最入門的 118i/218i Edition Sport 車型同步調整升級，將主動車距定速控制系統、手機無線充電功能列為標準配備，而所搭載的 1.5L 渦輪增壓三缸引擎則對應六期環保法規，將最大馬力從 140hp 則調整至 136hp，雙車型建議售價各調漲 3 萬元，分別是 159 萬與 169 萬元起。
此次增列的 120i 與 220i Gran Coupe Edition M 則採用原廠代號 B48 2.0 升 TwinPower Turbo 直列 4 缸雙渦流單渦輪增壓汽油引擎，搭配運動化 7 速 Steptronic 自手排變速箱，最大馬力 178hp / 5,000~5,500rpm，最大扭力 28.5kgm / 1,350~4,200rpm。
配備方面，外觀標配 M Sport 套件，包含 M 款空力套件、M 款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件，搭配 18 吋 M 款專屬深色 V 輻式輪圈與藍色塗裝的 M 款煞車套件；內裝方面標配 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅以及 M 款多功能真皮方向盤。安全配備表現上也提供 ACC 全速域主動車距定速控制、主動防撞與行人偵測、車道偏離警示、盲點偵測警示、後方車流警示、駕駛注意力輔助，以及倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助等完整輔助系統。
120i 與 220i Gran Coupe Edition M 標配 Alcantara 麂皮/高級織布 M 雙前座跑車座椅以及 M 款多功能真皮方向盤。
此次 21 年式增列的 120i 與 220i Gran Coupe Edition M 分別代表車系當中的中階定位，配備四缸渦輪引擎以及 M Sport 套件，引擎擁有更出色的運轉品質，並且再透過專屬空力套件加持之下，應能更吻合年輕族群的胃口。

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