壯遊勁駒 小改款 BMW 630i Gran Turismo M Sport (G32 LCI) 試駕

新在哪裡？

●造型更新，LED 智慧頭燈內部重新排列，水箱罩採用一體式設計，車尾導入 L 形立體 LED 尾燈

●導入 48V 輕型油電複合系統，具備 eBoost 功能可帶來額外 11hp 馬力輔助，更可在車速低於 15km/h 時可主動關閉引擎，也可在車輛慣性滑行 (25~160km/h) 時回收動能，引擎啟動速度也加快 20%，震動亦同步減少。

●後軸具備自動水平氣壓式懸吊系統

●搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，新增自動倒車輔助系統，同時升級虛擬實境顯示功能。

●內裝配備 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 12.3 吋中控台觸控螢幕、無線智慧型手機整合 (Apple CarPlay/Android Auto)、豪華型四區恆溫空調、手機數位鑰匙

●總代理汎德引進 630i M Sport 單一編成，建議售價新台幣 368 萬元起

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LED 頭燈組內部重新編排，換上雙 L 形導光條，所有光源均為 LED，支援 Glare-free 光形變化功能及遠光燈輔助功能。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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