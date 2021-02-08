壯遊勁駒 小改款 BMW 630i Gran Turismo M Sport (G32 LCI) 試駕

●造型更新，LED 智慧頭燈內部重新排列，水箱罩採用一體式設計，車尾導入 L 形立體 LED 尾燈
●導入 48V 輕型油電複合系統，具備 eBoost 功能可帶來額外 11hp 馬力輔助，更可在車速低於 15km/h 時可主動關閉引擎，也可在車輛慣性滑行 (25~160km/h) 時回收動能，引擎啟動速度也加快 20%，震動亦同步減少。
●後軸具備自動水平氣壓式懸吊系統
●搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，新增自動倒車輔助系統，同時升級虛擬實境顯示功能。
●內裝配備 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 12.3 吋中控台觸控螢幕、無線智慧型手機整合 (Apple CarPlay/Android Auto)、豪華型四區恆溫空調、手機數位鑰匙
●總代理汎德引進 630i M Sport 單一編成，建議售價新台幣 368 萬元起
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BMW 自 1999 年推出第一代 SAV (Sport Activity Vehicle) 車型 X5 以來，將產品線跨足多功能車款，2009 年推出的 X6 則開創 SAC (Sports Activity Coupé) 跑旅級距，同年登場的 5 Series Gran Turismo (F07)，更將既有的 5 Series 與 7 Series 房車間進一步細分出訴求長途旅行舒適機能的掀背跑房車，在豪華品牌間掀起話題。隨著 5 Series 在 2016 年改朝換代，5 Series Gran Turismo 也在 2017 年時由 6 Series Gran Turismo 取代，經過約莫 3 年的發展於 2020 年 5 月推出小改款 (LCI) 車型，國內總代理汎德選在同年 11/19 正式發表，引進 630i M Sport 單一編成，建議售價新台幣 368 萬元起。
外觀方面，小改款 6 Series Gran Turismo 採用與小改款 G30 5 Series 相同的設計手法，將 LED 智慧頭燈內部重新排列，水箱罩採用一體式設計，車尾導入 L 形立體 LED 尾燈並配備主動式擾流尾翼，至於本次引進的 630i M Sport 配備 M 款空力套件、M 款煞車套件、專屬 19 吋 M 款雙輻式輪圈、M 字樣車側銘牌及雙邊單出矩形排氣尾管等。
小改款 6 Series Gran Turismo 採用與小改款 G30 5 Series 相同的設計手法，將 LED 智慧頭燈內部重新排列，水箱罩採用一體式設計。
小改款 6 Series Gran Turismo 的車身長寬高為 5,091x1,902x1,538 (mm)，軸距則為 3,070mm。
小改款 6 Series Gran Turismo 在車尾導入 L 形立體 LED 尾燈，也配備主動式擾流尾翼，排氣尾管採用雙邊單出設計。
雙腎形水箱罩面積加大，並改採一體式設計，還支援主動啟閉。
LED 頭燈組內部重新編排，換上雙 L 形導光條，所有光源均為 LED，支援 Glare-free 光形變化功能及遠光燈輔助功能。
小改款 6 Series Gran Turismo 導入 BMW Digital Key 手機數位鑰匙功能，只要完成配對後，便可透過 NFC 感應機制來操作，無需攜帶傳統鑰匙也可解鎖車門並發動車輛。
630i M Sport 足踏 M 款雙輻式 647M 鋁合金輪圈，配胎為 Pirelli P Zero 失壓續跑胎，尺碼為前 245/45R19 後 275/40R19，內部可見到 M 款煞車套件。
6 Series Gran Turismo 採用無窗框車門設計，造型帥氣，但後窗無法降至最低。
6 Series Gran Turismo 配備主動式擾流尾翼，可依據車速來升降，但也可透過中央鞍座的按鈕啟閉。
尾燈輪廓不變，針對內部 LED 導光條施以更立體化的配置來展現新意。
內裝方面，小改款 6 Series Gran Turismo 採用 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 12.3 吋中控台觸控螢幕，支援無線智慧型手機整合 (Apple CarPlay/Android Auto)，此回引進的 630i M Sport 配備 M 款多功能真皮方向盤、harman/kardon 16 支揚聲器音響、Nappa 真皮搭配菱格紋縫線座椅、雙前座電動座椅含記憶功能、雙後座 Alcantara 麂皮頭枕、後座椅背電動調整功能、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、手機無線充電裝置、全景式電動玻璃天窗、手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、360 度環景輔助攝影及豪華型四區恆溫空調等。酬載機能方面，630i M Sport 在標準狀態下具備 600 公升的行李廂空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可擴充至最高 1,800 公升。
座艙維持 BMW 一貫的駕駛導向設計，運用 Sensatec 皮質儀錶台包覆及 Fine-wood 梣木紋飾板展現豪華質感。
630i M Sport 採用 M 款多功能真皮方向盤，後方設有換檔撥片，兩側提供多功能操作按鈕與滾輪，盤徑頗粗，握感厚實。
630i M Sport 配備 12.3 吋虛擬數位儀錶，可顯示豐富的行車資訊，並進行多種顯示模式切換。
車況抬頭顯示器可在陽光下提供車速、導航及 ADAS 等豐富的資訊顯示。
小改款 630i M Sport 在中控台上方配置 12.3 吋觸控螢幕，內建 iDrive 控制系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，車主還可客製化顯示介面。
中控台保留將空調保留實體按鍵與旋鈕設計，怠速熄火開關在小改款後取消，出風口下方的實體按鈕可進行個人化配置，相當實用。
中控台下方配備手機無線充電座、置杯架、12V 插座及 USB 插座。
中央鞍座設有線傳式排檔桿、iDrive 操作介面、駕駛模式切換、電子手煞車開關、Auto Hold 開關、自動停車輔助開關、360 度環景輔助攝影開關及主動式擾流尾翼開關等。
中央扶手採用左右對開設計，內部提供植絨的置物空間及 USB Type-C 插座，也附有照明功能。
630i M Sport 配備全景式電動玻璃天窗，採用兩片式設計，可進行雙模式開啟。
630i M Sport 採用 Nappa 搭配菱格紋縫線舒適型座椅，支援電動調整、電動腰靠、電動腿部支撐調整及記憶功能，發泡棉填充厚實，支撐度良好，包覆性達到水準之上。
後座空間受惠於長達 3,070mm 的軸距而相當寬裕，頭部與膝部均享有出色的空間，椅背傾斜角度還可進行電動調整，更配置 Alcantara 麂皮頭枕使舒適性向上提昇。中央隆起範圍雖然不小，但室內寬度足夠，中間乘客不致於感到不適。
630i M Sport 配備四區恆溫空調，後座乘客可自行調整溫度、風向及風量，中央扶手後方還配有 12V 電源插座、USB Type-C 插座及置物空間。
後座乘客享有的配備不遜於前座，除了中央扶手外，B 柱上也配有出風口，門飾板中的 GT 字樣使質感提昇，另外也設有 harman/kardon 揚聲器及氣氛燈等。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂標準置物空間為 600 公升，底板與門檻間幾乎無落差，透過後座椅背 40/20/40 分離傾倒可擴充至 1,800 公升之譜，平整性相當出色。
行李廂底板掀起後可看見油壓頂桿支撐，便於取用置物空間內的物品。
安全防護方面，630i M Sport 標準配備 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、前後方車流警示、後方防追撞警示等，此回還新增自動倒車輔助系統，同時升級虛擬實境顯示功能。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，630i M Sport 採用 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 48V 輕型油電複合系統，可輸出 258hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，全新 48V 輕型油電複合系統不僅具備 eBoost 功能可帶來額外 11hp 馬力輔助，更可在車速低於 15km/h 時可主動關閉引擎，也可在車輛慣性滑行 (25~160km/h) 時回收動能，引擎啟動速度也加快 20%，震動亦同步減少。底盤部分，630i M Sport 標準配備後軸自動水平氣壓式懸吊系統。
小改款 6 Series Gran Turismo 導入自動倒車輔助系統及虛擬實境顯示功能。
從發動小改款 630i M Sport 之時，便可 48V 輕油電系統所帶來更低震動的引擎啟動過程，雖然帳面上來看車重較先前提昇 65 公斤之譜，加速時仍可感到輸出反應算是輕快，頗富盛名的 8 速手自排變速箱也忠實傳遞扭力，再加速時可感受到 eBoost 功能帶來的額外馬力創造不錯的推力，即便較小改款前犧牲些許的 0-100km/h 加速成績，此般調校對於日常舒適行駛來說仍屬稱職。此套 48V 輕油電系統也可在在車輛慣性滑行 (25~160km/h) 時回收動能，並在車速低於 15km/h 時可主動關閉引擎，使原先以相當不錯的 NVH 工程表現進一步提昇，高速行駛下的靜謐性達到此級距車款應有的水準。操駕感受方面，630i M Sport 所採用的 CLAR 模組化平台將車輛格局拉大至 5 米以上的水準，但前雙 A 臂、後多連桿的懸吊系統在 BMW 的調校之下卻意外的俐落，轉向時的指向性良好，後軸氣壓避震對於路面坑洞與起伏的抑制也十分盡責，讓駕駛與乘客均可享有舒適的旅程，不過此車的視野受到較粗 A 柱與傾斜的後方線條影響，駕駛時需多加留意。整體來說，6 Series Gran Turismo 呈現的調性仍以舒適為主，駕馭樂趣為輔，應可滿足此價格帶購車族群的期待。
小改款 6 Series 憑藉優異的乘坐舒適性與空間機能性，加上新導入的多項科技配備，確實成功在 5 Series 與 7 Series 之外獨樹一格成為兼容並蓄的壯遊新選擇，放眼市面上與 6 Series Gran Turismo 屬性接近的車款也不多，僅有 Audi A7 Sportback 最為直接，值得對於追求造型設計、駕馭樂趣卻又希望擁有高度實用性的消費族群親身感受。