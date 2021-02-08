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義大利精品掀背車再升級　Lancia Ypsilon Hybrid 新登場

7Car 小七車觀點

2021-02-08 02:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
作為 Lancia 品牌唯一的車款 Ypsilon 在 2011 年推出第三代車型之後一直販售至今，曾於 2015 年經歷一次改款的動作。然而為了延續品牌的生命，官方日前再度針對 Ypsilon 推出改款車型，換上新式的外觀設計以及內裝配備，並提供 12V 輕型油電複合動力系統。
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此次新推出的 2021 年式 Lancia Ypsilon 在車頭部分的盾形前水箱罩導入直瀑式鍍鉻設計，並加入新式的頭燈組，內部也採用 LED 日行燈點綴。此外保險桿也在下進氣口進行全新的設計，同時鍍鉻飾條從 ㄇ 字設計改為微笑式的 U 型設計。
內裝方面保留原本的設計架構，採用中置的儀表板設計，不過中央的車載系統則進一步增進螢幕尺寸，換上 7 吋觸控液晶螢幕，支援 Android Auto 和 Apple CarPlay，空調系統也擁有濾清的功能，可過濾 99% 的過敏原以及減少 98% 的黴菌和細菌。
動力表現上則營和歐盟排放法規，提供 0.9L 以及 1.2L TwinAir 引擎，但最重要的是提供 FCA 集團開發的輕油電動力， 透過壓縮比 12:1 的 Firefly 1.0 升直列 3 缸自然進氣汽油引擎，搭配 BSG 皮帶驅動式啟動馬達發電機及鋰電池模組所構成，可於 6,000rpm 時可輸出 70hp 最大馬力 ，於 3,500rpm 時可輸出 92Nm 峰值扭力，全車系搭配 6 速手排變速箱，Lancia 宣稱 0-100km/h 加速需時 14.2 秒，極速為 163km/ 。
Lancia 品牌早期在國內市場擁有不錯的銷量表現，但隨著品質及技術的日益提升並且反映在售價上面，到了千禧年後，突然間義大利進口車再也不像過去那麼的平易近人，轉而代之的是高價與精品化的路線，在第二代 Ypsilon 引進國內市場販售後就逐漸式微，而原廠也再無其他新車款，自然在市場上黯淡下來。

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