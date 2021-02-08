大幅革新的 8 人座休旅 第五代 Nissan Pathfinder 登場

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外觀方面，第五代 Pathfinder 悉數重新設計，原廠表示造型向第一代致敬，在車頭運用更大面積的 V-Motion 家族化水箱罩設計搭配 C 字形 LED 頭燈組構成，前懸較上一代縮短，車側採用類懸浮式車頂搭配肌理線條粗壯的鈑金褶痕，車尾在行李廂蓋排出 PATHFINDER 字樣，牌照框設於後保險桿當中，原廠提供 14 種車色選項，其中 5 款可搭配雙色設定。
內裝方面，第五代 Pathfinder 的座艙鋪陳以方正格局為主軸，中央鞍座以橋樑為概念設計立體且具層次感的空間，車室提供 8 人乘坐空間，第二排支援 EZ FLEX 簡易收折系統，還搭載 12.3 吋數位儀錶板、10.8 吋抬頭顯示器、9 吋多媒體螢幕、靜音車窗、10 向電動調整駕駛座椅、三區獨立恆溫空調、電熱後座椅、Bose 13 支揚聲器音響、WiFi 熱點、無線充電座、無線 Apple CarPlay、NissanConnect 車聯網及氣氛燈等配備。
安全防護方面，第五代 Pathfinder 在 SV 及 SL 等級配備 ProPILOT Assist 高速公路輔助系統，也支援 Navi-link 預測式車速控制機能。另外也標準配備 Nissan Safety Shield 360 系統，包含具有行人偵測功能的 Automatic Emergency Braking 主動緊急制動系統、Blind Spot Warning 盲點警示、Rear Cross Traffic Alert 後方交通警示、Lane Departure Warning 車道偏離警示、High Beam Assist 遠光燈輔助及 Rear Automatic Braking 後方主動煞停等，並配備後門警示系統、 Trailer Sway Control 拖車搖擺控制系統、Intelligent Lane Intervention 車道偏移輔助、Traffic Sign Recognition 路標辨識及 Blind Spot Intervention 車側碰撞預警系統，被動安全部分則有 10 具 SRS 輔助氣囊。
動力配置方面，第五代 Pathfinder 採用 3.5 升 V6 直噴自然進氣汽油引擎，可輸出 284hp 最大馬力及 351Nm 峰值扭力，搭配 9 速自排變速箱及四輪驅動，支援 Standard (標準)、Sport (運動)、Eco (節能)、Snow (雪地)、Sand (沙地)、Mud/Rut (泥濘) 及 Tow (拖曳) 等駕駛模式切換，也具備 Terrain Mode Selector 地形模式切換機能，後懸吊採用獨立多連桿式，最高拖曳能力達到約 2,722 公斤。
Pathfinder 車系自 1987 年登場以來，迄今發展出 4 個世代，前一代為 2013 年問世的第四代，經過 7 年的洗禮，正式推出大改款新車，冀望藉由導入大量的新科技，來迎合當代消費者對於大型 SUV 的需求。