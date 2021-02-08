全新第三代 Suzuki Hayabusa 隼海外市場發表，台灣同步到港送測

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新一代 Hayabusa 隼依舊維持寬大壯碩且圓潤的身形設計，而後座同樣為了對應空氣力學繼續沿用駝峰的單蓋座設計。不過車頭、頭燈以及整流罩幾乎經過重新操刀，看起來更符合現代感，尾燈也採用分離式的燈組，搭配雙邊單出的尾管，營造出的氣勢依舊扮演高速王者的角色。
在車架方面，這次原廠選用壓鑄鋁合金材質打造，整體剛性較上一代提升，並維持 50:50 的前後配重，讓車輛進入到 300km/h 的領域時，依舊有亮眼的穩定性。此外，這次車輛的握把也向騎士座位調近 12mm 來降低騎乘的風阻降低長時間的疲勞感。
動力方面則破除先前謠傳的渦輪動力，繼續採用 1,340c.c.直列四缸自然進氣引擎，但最大馬力為了迎合最新的歐盟法規，調整至 190ps / 9,700rpm、最大扭力為 150Nm / 7,000rpm，強調低中轉速域的扭力。懸吊部分採用 KYB 製的 43mm 倒立式前叉、後懸吊為多連桿中置設計，搭配 Brembo Stylema 卡鉗，以及前四活塞搭配 320mm 雙碟，以及後單活塞卡鉗配備單碟。
而近年來主流新車的電子控制系統在第三代 Hayabusa 上也能夠看到，包括 10 段可調的循跡控制系統、定速巡航、下坡輔助剎車、引擎剎車、彈射起步、防前輪抬頭抑制...等等豐富配備。而在 Suzuki 原廠正式發表之後，台鈴機車也很快的於官方粉絲專頁上正式公開新車的面紗，宣告車輛已到港送測，但正式上市時間尚未公布。