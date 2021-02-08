DFSK Glory i-Auto 將導入尼泊爾市場

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Glory i-Auto 為 Glory 580 的升級版本，在外觀部分相較 Glory 580 換上了鍍鉻飾條搭配蜂巢狀格柵的下氣壩，前後保險桿下方、前後輪拱及側裙都採用塑料防刮材質， D 柱當中加入 i-Auto 徽飾，足踏 225/55R18 輪胎搭配灰色鋁合金輪圈，頭燈內建 LED 日行燈，車尾具備雙邊單出排氣飾管及下擾流擴散器造型。尺碼部分，Glory i-Auto 的車身長寬高為 4,680x1,845x1,715 (mm)，軸距則為 2,780mm 。
內裝方面，Glory i-Auto 提供 5 人座或 7 人座選項，導入支援超過 100 種指令的 i-Talk 語音辨識控制系統，座艙採用軟質塑料製作，色調以米色、黑色及棕色相互搭配，輔以縫線及木紋飾板營造質感，儀錶板採用雙環指針式搭配中央行車資訊幕，中控台上方設有 9 吋懸浮式 HD 多媒體觸控螢幕，方向盤採用三幅式多功能設計，駕駛座可進行 6 向調整，副駕駛座可進行 4 向調整，配備足感應式電動尾門、全景天窗、Keyless、環景影像輔助及 4 具 SRS 輔助氣囊等。
動力配置方面，Glory i-Auto 採用 SFG15T 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，峰值扭力為 220Nm，搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動，懸吊採用前獨立麥花臣式搭配後非獨立式設定。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。