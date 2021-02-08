【油價公告】中油、台塑宣布明(8)日起國內汽油、柴油不調整
7Car 小七車觀點
2021-02-08 02:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。
台灣中油表示，本週受石油輸出國家組織(OPEC)落實減產承諾與暴風雪襲擊美東帶動取暖油需求等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶57.55美元，較前週55.18美元上漲2.37美元，新臺幣兌美元匯率升值0.019元，國內油價依公式計算漲幅為3.38%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6及1.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格均不調整，台灣中油汽、柴油各吸收0.6及1.1元。
台塑石化台塑石油表示，受到伊拉克允諾加大減產力度、美國原油庫存意外驟降，與各國加強防疫封鎖措施等多空因素互抵，致使本週原油價位持平，均價與上週相當。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年2月1日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。