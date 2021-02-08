Nissan Sentra No.015 ---- ICC 智慧型全速域定速控制系統使用感受
7Car 小七車觀點
2021-02-08 02:25:40
Nissan Sentra 憑藉全車系標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統的特性，成為本站長期測試車輛之一，經過將近 3 個月的使用，對於 ICC 智慧型全速域定速控制系統的操作相當熟悉，也經常在路況允許時使用，產生心得。
Sentra 所搭載的 ICC 智慧型全速域定速控制系統，是透過位於方向盤右側多功能按鈕區的 5 個按鈕來進行設定，當車速達到 32km/h 以上時，按下左下角按鈕可讓系統進入待命狀態，接下來按下 SET - 按鈕來啟動跟車狀態，讓 Sentra 以按鈕當下的車速進行定速巡航，並可透過 RES+ 按鈕來提高巡航速度，或以 SET - 按鈕來降低巡航速度，每次調整幅度為 1km/h，可設定範圍為 32~144km/h，對應國內路況綽綽有餘。此套 ICC 智慧型全速域定速控制系統的跟車距離設定方面，則是透過最右側的按鈕進行 3 段距離循環切換，還具備跟車到停的全速域功能，當跟隨中的前車煞停後，Sentra 也可跟至煞停，但會在約 3 秒的時間內暫時取消停止狀態，而稍向前滑行，因此需自行在跟停後接管煞車，以確保安全。整體使用感受方面，系統的加減速作動細膩度還在可接受範圍，在減速控制時除了基本的釋放油門外，也經常會使用煞車來達成，當遇見插隊情形時會有反應，但不算極為迅速，因此隨時保持專注才能達到與 ICC 系統間如虎添翼的安全效果。本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 作為日常跨縣市通勤與代步之用，也擔綱新車試駕拍攝之工作用車，行駛路段涵蓋高快速與市區，自前一次加滿油累積行駛約 536.2 公里後添加 35.22 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 15.224km/L，整車機能運作均正常無故障。