中警增設機動派出所 加強重要節日安全維護
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-08 18:01:04
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臺中市政府警察局在去(109)年規劃機動派出所勤務，執行次數達17,804次，受理為民服務事件計有8,791件，受理案件內容多以交通疏導、維護現場，接受民眾諮詢等服務性案件居多，有效提升治安交通工作及為民服務效率，頗受市民讚賞，今(110)年市警局在重要節日安全維護期間擴大辦理，希望為市民提供最便捷的服務。機動派出所的服務內容不只有受理刑事案件，或是交通事故的處理，舉凡迷路指引、人員走失協尋、交通壅塞疏導、新興詐騙模式或一般法律諮詢等，並隨著新冠肺炎疫情逐漸升溫，也利用貼近民眾的機會，強化各項防疫觀念，只要民眾覺得有需要警察協助的地方，都可以在這140個機動派出所提出服務需求，現場員警會偕同警察志工做最貼心的服務。
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