GoShare 牛年「哞」福利 五重大禮陪你走春
2GameSome - 有車賞
2021-02-08 14:25:00
GoShare 移動共享服務首次引入「內藏式擋風鏡」 3/4 罩安全帽，即日起率先於大台北地區與高雄市服務。安全帽附帶貼心的內藏式擋風鏡設計，用戶可根據天候狀況與騎乘習慣隨時拉下或收起風鏡，並自由調節鏡片；GoShare 更全面升級清潔、消毒、除菌力道與工序，嚴格落實高標準防疫措施。
喜迎金牛年之際，GoShare 同步送上最牛的開運五重好禮，2/10 起天天都有完成換電挑戰最高獨享 8,888 元騎乘金、騎乘次數滿額最高賺 888 元騎乘金、成功推薦好友最高領 1,288 元騎乘金、台新銀行最高 88% 刷卡金回饋、粉絲團創意互動抽紅包等多項福利齊發。電力充沛賀牛年 >> 完成指定換電挑戰並綁定 Richart 卡支付，最高獨享 8,888 元騎乘金
阿哞作伙來暢遊 >> 全台六縣市與北海岸騎透透
- 2021/2/10 至 2021/2/16，每天於 GoShare App 完成新春限定換電挑戰領取騎乘金大獎，挑戰期間使用台新銀行 Richart @GoGo 或 FlyGo 信用卡支付騎乘費用（LINE Pay 及 Apple Pay 綁定不適用）再享額外好康，最高獨得 8,888 元騎乘金。
獨哞哞不如眾哞哞 >> 成功推薦好友騎乘，暢領加碼紅包
- 2021/2/10 至 2021/2/16，於單一「GoShare 隨借隨還」服務城市或「GoShare DOTS 定點借還」服務範圍內完成指定次數之有效騎乘，累積完成 8 次騎乘可獲 168 元騎乘金，或累積完成 28 次騎乘可獲 888 元騎乘金。
- 累積完成之 8 次或 28 次行程起訖點均須位於同一縣市或 GoShare DOTS 服務範圍內，且每筆結帳金額均須大於或等於 18 元。
台新最牛大紅包 >> 最高 88% 回饋等你拿
- 2021/2/10 至 2021/2/16 推薦好友註冊 GoShare，被推薦之新用戶凡於活動期間完成 3 趟有效騎乘，即可享 188 元騎乘金。
- 推薦越多，獎勵越多！每推薦一位新用戶完成以上騎乘，推薦人即符合加碼獎勵資格，最多可得 1,288 騎乘金。
GO 牛新春創作家 >> 分享你的牛年創意，天天抽高額紅包
- 2021/2/10 至 2021/2/28，使用台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用（LINE Pay 及 Apple Pay 綁定不適用），且單筆結帳金額大於 20 元，並於登錄期間於台新官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，最高享 88% 刷卡金回饋，每人回饋上限 88 元。
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- 2021/2/10 至 2021/2/16，GoShare 臉書官方粉絲團每天不定期舉辦新春創意徵集活動，於活動貼文完成指定內容之留言，即有機會抽最高 $8,888 元騎乘金！