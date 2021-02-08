熱狗、大淵、江靜同台《TOYOTA TV 嘻哈100演唱會》門票開催
2GameSome - 有車賞
2021-02-08 14:25:00
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Toyota TV 網路直播節目主打新車開箱、線上音樂會、美食旅遊等多元題材。自 2019 年至今已即將邁入第 100 集。為了回饋觀眾與粉絲的支持，Toyota 攜手台灣嘻哈始祖熱狗MC HotDog、金曲嘻哈團體《頑童MJ116》成員大淵MUTA，以及有華人第一女 Rapper 之稱的江靜，共同舉辦《TOYOTA TV嘻哈100演唱會》，預訂在 3/4 於台北 PIPE Live Music 演出，除了開放粉絲免費抽獎索票，更將同步於 Toyota TV 線上直播。Toyota TV 為台灣第一個以汽車品牌投入直播的網路帶狀節目，每週四晚上八點於 FB 粉絲專頁播出。除了持續開創多元的節目主題外，Toyota TV 也不斷與當紅藝人網紅合作，與粉絲即時趣味互動，包括訂閱數近百萬的知名 YouTuber 小吳與 E.SO 都曾在節目中開創網路新話題。為慶祝即將邁入第 100 集，Toyota TV 特別企劃《TOYOTA TV嘻哈100演唱會》，不僅開放粉絲索票至現場，更將全程直播，由知名 YouTuber 恩熙俊將擔任主持人，帶領螢幕前與現場的粉絲連線嗨炸。這場演唱會中，台灣嘻哈始祖熱狗MC HotDog 將首度實體公開獻唱全新作品「阿姨」、大淵MUTA 將以個人全新饒舌歌曲展現與《頑童MJ116》時期截然不同的全新樣貌，粉絲也將會看到與熱狗MC HotDog、瘦子E.SO 合作新曲的華人第一女 Rapper 江靜帶來的精彩演出。《TOYOTA TV嘻哈100演唱會》門票即日起於 Toyota TV FB 粉絲專頁開放限時索票，只要按讚追蹤粉絲團，並完成 FB 指定貼文任務，即有機會抽到免費票券至現場狂歡。演唱會當日也將於 Toyota TV 粉絲專頁同步直播，收看線上直播並參與留言互動，更有機會獲得驚喜好禮與藝人簽名照，門票數量有限，詳情請見 Toyota TV FB 粉絲專頁。 《TOYOTA TV嘻哈100演唱會》活動資訊 活動時間｜3/4(四) 20:00 活動地點｜台北PIPE Live Music (公館水岸廣場) 直播平台｜TOYOTA TV FB粉絲專頁演出名單｜熱狗MC HotDog、大淵MUTA、江靜索票方式請詳見TOYOTA TV FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/ToyotaTV.tw/
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