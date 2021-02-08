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全球戰略入門休旅　Renault Kiger 於印度市場首發

7Car 小七車觀點

2021-02-08 17:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
印度汽車市場趨於成熟，許多車廠看準商機，近年來紛紛選擇在當地推出新車款。Renault 日前於印度市場推出了一款全新入門級休旅作品 Kiger，採用 CMFA + 平台打造，在印度市場推出之後，未來也將拓展至其他海外市場。
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全新 Kiger 是 2020 年登場的 Kiger Concept 量產版，外觀上採用相當大膽的造型設計，車頭使用分離式的 LED 燈組，搭配大型的氣壩、水箱罩設計營造出相當侵略的氣息，而引擎蓋兩側也透過從 A 柱、葉子板向前延伸的立體線條，增強視覺的豐富度。車側部分則可以看到採用雙色懸浮式車頂設計，車門也透過防撞護板強化休旅車的粗曠感受。車尾使用品牌家族化特徵的 C 字形尾燈，車名設計於尾門車央，高聳的保桿設計與尾翼形成相當動感的風格。
來到車內，可以明顯看出內裝用料因為車型定位並無太多的豪華配備，但透過飾板以及幾何線條來營造出不錯的氛圍。中控台採用標準的水平式線條設計，配備了多功能三幅式方向盤、7 吋 TFT 液晶行車資訊幕以及 8 吋多媒體觸控螢幕，亦支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能。其他配備還包含了無線充電板、PM2.5 空氣清淨功能空調以及 Keyless...等等。後行李廂容積在標準狀態下為 405 公升，將後座傾倒後則可以進一步擴增至 879 公升。
動力表現上，分別提供 1.0L 自然進氣引擎以及 1.0T 渦輪增壓引擎，前者最大輸出為 72ps / 96Nm，配備 5 速自排或 5 速手排；後者最大輸出為 100ps / 160Nm，配備 5 速手排或 CVT 變速箱。

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