Tourneo Connect 終於現身！ 經濟部能源局 2021 年 1 月份油耗測試出爐
7Car 小七車觀點
2021-02-08 17:25:40
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在進口小客車部分，可見到近期上市的 Audi S8 quattro、新年式 Citroën C5 Aircross、Kia Picanto GT-Line、Mitsubishi Eclipse Cross 小改款、Peugeot 508 SW、Porsche Panamera 小改款、新年式 Porsche 718 車系、Porsche 911 Targa 4S (992) 、新年式 Škoda Kodiaq 及 Volkswagen Polo GTI 等車款完成測試，另有即將上市的 Bentley Flying Spur V8 現身，以及貿易商引進的 Toyota Sienna Platinum 前輪驅動車型完成測試。
至於進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 車款部分，可見到 Ford Tourneo Connect 終於完成測試，採用排氣量 1,499cc 的渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速自排變速系統，繳出市區 16.89km/l、非市區 20.26km/l 及平均 18.8km/l 的油耗數字，能源效率為 1 級，另有 Citroën Berlingo Van 貨車 3 個編成現身，而 Land Rover Defender 車系則可見到 D250 柴油動力繳出平均 12.3km/l 的成績。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車在國內上市的最新消息，敬請鎖定。
Ford Tourneo Connect 採用排氣量 1,499cc 的渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速自排變速系統，繳出市區 16.89km/l、非市區 20.26km/l 及平均 18.8km/l 的油耗數字，能源效率為 1 級。
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