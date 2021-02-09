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【試駕】玩樂甩帥何需攻頂，Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design一樣讓你不亦樂乎

Carture 車勢文化

2021-02-09 00:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
每款車型都有等級高低之分，除了動力出最主要差異就是配備多寡，但就Volkswagen T-Roc來看280 TSI Style Design與330 R-Line在配備上幾乎沒有差異，可以用更少的預算一樣享有樂趣及獨特有型。
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通常來說多數車型都會有低中高等級之分，而高階車型除了擁有最強動力輸出外，配備項目也是最為齊全，目的當然就是要讓你多掏錢買單，但Volkswagen T-Roc卻不採此種策略操作，先前試駕的T-Roc 330 TSI R-Line Performance為頂規車型，動力表現與配備自當讓人滿足，但後來試駕T-Roc 280 TSI Style Design卻發現配備竟然與330 TSI大同小異。
從車名可以清楚了解兩車是不同風格設定，所以外觀方面最大差異就是少了R-Line套件，在少了R-Line套件T-Roc 280 TSI Style Design整體就少了時尚氣息，但更多防刮塑料飾板則相對帶來更活潑戶外風格，除此之外輪圈尺寸也縮小至18吋，差異之處也就僅此於上述，其餘外觀配備都與330 TSI相同。
T-Roc 280 TSI Style Design因外觀沒有R-Line套件，所以有著較多防刮飾板，但這反而散發更濃厚休旅氣息。
T-Roc 280 TSI Style Design因外觀沒有R-Line套件，所以有著較多防刮飾板，但這反而散發更濃厚休旅氣息。
黑色車頂讓外觀顯得更加活潑。
黑色車頂讓外觀顯得更加活潑。
為區分車型等級之分，T-Roc 280 TSI Style Design配置18吋輪圈。
為區分車型等級之分，T-Roc 280 TSI Style Design配置18吋輪圈。
車內一般來說是車型配備差異最明顯部分，但T-Roc 280 TSI Style Design此部分相當有誠意，舉凡10.25吋數位儀表、8吋多媒體螢幕、雙區恆溫、雙前座椅加熱、Apple CarPlay/Android Auto，甚至ACC主動式固定車距巡航、車道維持、車前碰撞預警、RTA後方橫向車流警示、MCB二次碰撞預煞、自動停車輔助等IQ.Drive系統也都全數提供，不同之處就僅少了金屬踏板、運動化方向盤/座椅、陡坡緩降、天窗等讓人不會在意無關痛癢的配備。
208 TSI車型與330 TSI座艙格局鋪陳只有飾板顏色差別而已。
208 TSI車型與330 TSI座艙格局鋪陳只有飾板顏色差別而已。
雖然不是高規車型但同樣配有8吋螢幕與Apple CarPlay/Android Auto功能。
雖然不是高規車型但同樣配有8吋螢幕與Apple CarPlay/Android Auto功能。
品牌廣泛使用10.25吋數位儀表當然也是標配。
品牌廣泛使用10.25吋數位儀表當然也是標配。
配備另一明顯差異就是座椅為真皮座椅，而不像330 TS配置類麂皮運動型座椅。
配備另一明顯差異就是座椅為真皮座椅，而不像330 TS配置類麂皮運動型座椅。
接著動力部分就是280 TSI Style Design與330 TSI車型最大差異之處，相較之下280 TSI車型搭載1.5升渦輪引擎，最大馬力僅有150hp，扭力峰值也25.5kgm而已，除了動力輸出有所不同外，底盤方面也沒有四輪驅動，但這樣280 TSI車型就會無趣嗎？其實並不會。
通常多數購買CUV車型消費者，主要是看重空間或外觀獨特有型，因此對於動力操控並不會太過要求，但即便如此T-Roc 280 TSI Style Design還是替各位準備150hp/馬力供驅使，以及對油耗有莫大助益的汽缸休止系統。雖然輸出力道不若330 TSI般厚實飽滿，但用於都會地區、郊外與高速都游刃有餘，甚至欲進一步探索也能給予不令人失望的回饋。而少了四輪驅動也不至於瞬間軟腳，底盤設定雖非訴求操控，但懸吊紮實的回饋仍帶來相當穩定的動態反應，即使偶用較快速度過彎也能輕鬆面對，甚至還比不少舒適取向的掀背車還要更為優異。
雖少了四輪驅動但整體依舊有著頗為出色的操控表現。
雖少了四輪驅動但整體依舊有著頗為出色的操控表現。
T-Roc 280 TSI有汽缸休止系統。
T-Roc 280 TSI有汽缸休止系統。
1.5升渦輪引擎150hp/25.5kgm輸出用於通勤綽綽有餘。
1.5升渦輪引擎150hp/25.5kgm輸出用於通勤綽綽有餘。
T-Roc 330 TSI的大動力與四輪驅動固然帶來更優異的操控表現，但如果你不注重這部分，那T-Roc 280 TSI Style Design就絕對夠用，因為除了馬力與四驅其餘配備可說幾乎相同，重點還便宜20萬元。

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