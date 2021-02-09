造型更新、配備升級 美規 2021 年式 Nissan Kicks 正式上市

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外觀方面，美規 2021 年式 Kicks 與東協市場、日本推出的小改款 Kicks 同樣車頭部分換上新潮的 Double V-Motion 鍍鉻設計元素，而全新 LED 頭燈造型更加犀利，兩側有美規車才有的橘色反光片，霧燈處的線條處理更為立體，整體樣貌更加動感有型。同時原廠也提供了 Electric Blue Metallic、Scarlet Ember Tintcoat 和 Boulder Gray Pearl 三種新車色選擇，並且也提供雙色車頂來搭配。 車尾部分的變動較小，但尾燈組加入 LED 導光條，同時後保桿也有小幅度的修飾使其看起來更加精緻。
內裝方面，美規 Kicks 在 SV、SR 車型上配置全新的紓壓座椅，並提供 7 吋或者 8 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 連結功能，全車共有 4 組 USB 插孔(TYPE-C)，滿足現代人的 3C 使用需求。安全防護方面，導入 ICC 智慧巡航控制系統、BSW 盲點警示、RCTA 後方車流警示以及 IEB 防追撞緊急煞車系統，並配備 7 顆氣囊。
動力配置方面，美規 Kicks 沿用 1.6 升直列 4 缸 DOHC 16V 自然進氣汽油引擎，最大馬力 122 匹，峰值扭力 154.6Nm ，搭配 Xtronic 無段變速系統及前輪驅動。 國內市場方面，裕隆日產汽車選在 2018 年 11 月以國產化的方式導入，憑著成熟的產品表現和合宜的價格，在同級市場當中一直相當熱銷。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤新款 Kicks 導入國內的最新消息。