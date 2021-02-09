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推動在地經銷服務　柳柏汽車全新高雄營運中心開幕

7Car 小七車觀點

2021-02-09 13:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
在國內專營大客車車身、貨車車身、拖車、半拖車等製造，以及大型車販售的柳柏汽車工業選擇在農曆年假前正式揭幕位於高雄自由路上的高雄營運中心，現場展出了 Scania K410P 六期巴士，未來新產品也會在此展示，提供高雄當地消費者近距離賞車的機會。
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柳柏汽車董事長 嚴成夫上台致詞。
柳柏汽車最早於桃園發跡，主要負責大巴士車體製造以及販售車輛，這次於高雄展示中心亮相的 Scania K410P 六期巴士為 Scania 國內總代理永德福汽車所引進的 K410 IB4X2NB 巴士底盤打造而成的新車，為目前市面上配備相當先進的巴士。而柳柏也於現場推出優惠方案，前 30 名準車主可免費升級雙旗艦版本配備，售價為新台幣 850 萬元。
標準配備 Aicc 自動巡航控制系統、LDW 車道偏離警示、AEB 自動輔助緊急剎車、坡道固定、底盤舉高器、ESP 車身動態穩定系統...等安全輔助系統，安全表現幾乎已經與市售乘用車看齊。動力表現上則採用 DC13 直列六缸渦輪增壓柴油引擎，搭配 12 檔自手排變速箱，最大馬力 410hp/1,900rpm、最大扭力 219kgm/1,000~1,300rpm。
柳柏汽車董事長顏成夫表示，今年 2021 年為柳柏公司大力轉型與投資的一年，除了併購原先在桃園的柏昇車體新屋敞之外，亦取得 MAN D 級 510P 巴士在台獨家經銷權，同時完成車款的底盤採購。而從今年開始也會在全台設立在地化營運新模式，除了今天開幕的高雄展示中心之外，也將於宜蘭、五股、新屋、竹東、大甲、霧峰、嘉義共 8 處設立經銷據點，提供在地客戶最直接的近距離服務。
一般民眾買新車的模式多半是前往在地展間賞車並與業務接洽購車，不過在大型車方面國內則少有相同的服務流程。此次柳柏汽車讓在地客戶能近距離賞車，甚至試車，為國內大型車產業帶來新的一步。

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