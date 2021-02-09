推動在地經銷服務 柳柏汽車全新高雄營運中心開幕
7Car 小七車觀點
2021-02-09 13:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
柳柏汽車董事長 嚴成夫上台致詞。柳柏汽車最早於桃園發跡，主要負責大巴士車體製造以及販售車輛，這次於高雄展示中心亮相的 Scania K410P 六期巴士為 Scania 國內總代理永德福汽車所引進的 K410 IB4X2NB 巴士底盤打造而成的新車，為目前市面上配備相當先進的巴士。而柳柏也於現場推出優惠方案，前 30 名準車主可免費升級雙旗艦版本配備，售價為新台幣 850 萬元。標準配備 Aicc 自動巡航控制系統、LDW 車道偏離警示、AEB 自動輔助緊急剎車、坡道固定、底盤舉高器、ESP 車身動態穩定系統...等安全輔助系統，安全表現幾乎已經與市售乘用車看齊。動力表現上則採用 DC13 直列六缸渦輪增壓柴油引擎，搭配 12 檔自手排變速箱，最大馬力 410hp/1,900rpm、最大扭力 219kgm/1,000~1,300rpm。柳柏汽車董事長顏成夫表示，今年 2021 年為柳柏公司大力轉型與投資的一年，除了併購原先在桃園的柏昇車體新屋敞之外，亦取得 MAN D 級 510P 巴士在台獨家經銷權，同時完成車款的底盤採購。而從今年開始也會在全台設立在地化營運新模式，除了今天開幕的高雄展示中心之外，也將於宜蘭、五股、新屋、竹東、大甲、霧峰、嘉義共 8 處設立經銷據點，提供在地客戶最直接的近距離服務。一般民眾買新車的模式多半是前往在地展間賞車並與業務接洽購車，不過在大型車方面國內則少有相同的服務流程。此次柳柏汽車讓在地客戶能近距離賞車，甚至試車，為國內大型車產業帶來新的一步。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
即時