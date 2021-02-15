知識經濟的式微？最夯紙本書不離理財、雞湯
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-15 09:00:00
2020年開始疫情蔓延全球，人類的生活習慣面臨改變，去年首先遭逢衝擊的就是出版業，台北國際書展停辦讓原本忙於策展的出版業陷入困境，原本疫情已在台灣趨緩，然而在本土疫情蔓延之下，2021台北國際書展也被迫停辦，使得命在旦夕的實體出版業更是雪上加霜，但背後隱藏的恐怕是圖書種類趨於大眾化，作為知識最大載體的紙本書恐怕將越來越單一。
根據誠品書店去年公布的閱讀報告，台灣新書出版量預估較2019年衰退8%、香港實體書店萎縮、蘇州圖書零售衰退7%、日本整體圖書規模衰退6%。而如同以往，大眾小說、心理學、投資理財類書籍依然蟬聯熱賣種類圖書，在疫情之下，憂鬱症相關主題出版量成長70%、培養理財腦的財務相關主題銷售躍升140%，而增肌鍛鍊體能，增肌減脂相關主題成長達110%。對於大眾熱門書籍長期單一化的現象，獨立協會書店理事長陳隆昊說：「這也不能怪出版社，就跟農產品一樣，比如說今年薑的價格好，大家都會種薑，出版社也要活啊也要賺錢啊！」不過陳隆昊相信，不同的出版社有不同的讀者客群，對於專精的出版類型不會輕言放棄。但出版產業的困難是不爭的事實，陳隆昊位於台大旁邊的唐山書店長期以來都以文史哲、學術相關的書籍為主，去年因為疫情影響下，很多國外的學者不能來能、學術活動的取消，一整年的業績就少了3成以上，現在只希望疫情能盡快過去。而在出版業界擁有8年資歷的林小姐則匿名受訪表示，熱門出版類型單一是一個很長期的現象，所以從去年開始，很多出版社在做的是創造更多出版品以外的價值，可能是相關的講座或是展覽，才得以勉強撐過疫情。而在熱門出版書籍的種類上，林小姐說，的確大家觀察到什麼大賣就會出什麼樣的書籍，但以前還不會排擠到原先專精的出版物，「但是在實體書產業的萎縮下，現在可能就需要淘汰一些賣得不好的書。」那當消費者今天在書店接觸到的都是那種類型的書，其實長期下來就會對整個世代造成影響。而去年在疫情之下成立的凌宇出版總編林恕全則說，現在實體出比以往更看重行銷包裝，雖然某些出版品的內容可能很艱澀或是小眾，但是在好的包裝企劃下，還是有讓讀者眼睛一亮的機會，另外，也因為出版業難生存，也激發了新類型的書籍，培養新的讀者，出版業雖然難做但是整體看來在創作量能上還是剖有新意。去年文化部透過紓困專案大撒2.1億補助出版業，而今年也將依相關辦法，研議相關補助方案，另外今年也修正「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，圖書業者出版書籍將免徵營業稅，即日起受理業者提出申請，即可獲得免稅認可，不過實體書產業的困境面臨許多問題，文化部的政策是否跟得上市場的反應速度還有待觀察。